Xây dựng lực lượng Công an TP.HCM chính quy, hiện đại

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng Công an TP.HCM trong sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Ông cũng đề nghị lực lượng CATP phải thường xuyên tự nâng cao năng lực, chỉnh đốn, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã trao tặng lực lượng CATP bức trướng thêu 18 chữ vàng “Trung thành, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo. Vì hạnh phúc nhân dân, vì bình yên thành phố”. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cũng trao cờ truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CATP.

Sáng 18-8, tại Ninh Thuận, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Trương Xuân Thìn đã trao quyết định tặng thưởng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Đại tá Nguyễn Suất (nguyên Giám đốc Công an tỉnh); truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Kim Thanh (nguyên Giám đốc), Thượng tá Phạm Thành Ninh và Đại tá Trần Cư (nguyên Phó Giám đốc).

Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đón nhận huân chương Hồ Chí Minh do Đảng và nhà nước trao tặng.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn đã trao tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Dương Chính Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Hai phó giám đốc công an tỉnh là Đại tá Phạm Văn Đức và Thượng tá Lê Quốc Hùng cũng được trao tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

T.HƯƠNG - L.NGUYỄN - M.TRÂN - N.LINH