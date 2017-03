Xây dựng ngay nghị định nâng mức phạt vi phạm giao thông đường bộ

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải sớm trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bộ Giao thông vận tải trình nghị định trên ngay cuối quý I-2012 để xin ý kiến Thủ tướng.

Trước đó, trong kế hoạch thực hiện Năm an toàn giao thông Quốc gia 2012, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ ban hành nghị định quy định một số biện pháp mạnh nhằm tăng cường hiệu quả xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bộ Công an đề xuất biện pháp mạnh, cụ thể là nâng mức xử phạt đối với một số hành vi nguy hiểm như không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, vi phạm quy định về tốc độ, tránh vượt không đúng quy định, chở quá số người cho phép...

