Xây dựng nhà nguyện ở khu chứng tích Tam Tòa là trái luật

Ngày 28-7, thiếu tướng Hoàng Kông Tư (Tổng cục phó Tổng cục An ninh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an) cho biết:

Sáng 20-7, khoảng 200 giáo dân, chủ yếu từ các huyện khác trong tỉnh Quảng Bình và một số nơi khác đã đưa nguyên vật liệu tổ chức xây dựng tại khu chứng tích chiến tranh Tam Tòa (TP Đồng Hới). Trong một giờ, ngôi nhà bốn vì kèo bằng sắt, mái tôn được dựng xong, chuẩn bị làm lễ khánh thành. Khi ấy, được nhân dân trong vùng thông báo, các cơ quan chức năng TP Đồng Hới đến ngay hiện trường yêu cầu dừng việc xây dựng trái phép do vi phạm Luật Đất đai, Luật Di sản văn hóa... Theo ông Tư, trong khi quần chúng tháo dỡ, một số người đã la hét, có hành vi ngăn cản, gây rối, dùng gạch đá, gậy gộc để tấn công một số người dân không theo đạo. Đám đông làm bị thương hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Để bảo vệ trật tự, lực lượng công an đã bắt một số trường hợp quá khích, có hành vi nguy hiểm để ngăn chặn ẩu đả. Chiều 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng tại khu vực di tích, chứng tích chiến tranh Tam Tòa”. Cùng wwwwwwngày, bảy người liên quan bị khởi tố, bắt để điều tra tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 BLHS, gồm các ông, bà Mai Xuân Thú (56 tuổi), Cao Thị Tình (52 tuổi), Nguyễn Quang Trung (36 tuổi), Mai Lòng (23 tuổi), Hoàng Hữu (54 tuổi), Hoàng Thị Tý (21 tuổi) và Nguyễn Văn Dần (35 tuổi). Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản gửi Tòa giám mục địa phận Vinh (quản lý các giáo xứ ở Quảng Bình), kiến nghị tổ chức này có ý kiến chỉ đạo các linh mục trên địa bàn và giáo dân nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp trong mọi hoạt động tôn giáo, tôn trọng cuộc sống bình yên của người dân trên địa bàn... và mời đại diện của tổ chức đến làm việc về tình hình sinh hoạt Công giáo trên địa bàn. Thế nhưng ngày 24-7, linh mục Phạm Đình Phùng, Chánh văn phòng Tòa giám mục Xã Đoài, có văn bản phản hồi với nội dung: “Chúng tôi chưa thể tới làm việc với UBND tỉnh được”. Cơ quan điều tra khẳng định một số linh mục thuộc Tòa giám mục Xã Đoài đã vi phạm pháp luật, vu cáo và kích động giáo dân kéo về TP Đồng Hới cầu nguyện để phản đối công an, kích động chiếm khu chứng tích chiến tranh tháp chuông Tam Tòa. Là người trực tiếp tham gia hỏi cung những người bị bắt giữ, ông Tư cho biết các bị can đã thừa nhận việc vi phạm pháp luật, đồng thời khai ra một số người đứng đằng sau kích động, tổ chức gây rối. Nhà thờ Tam Tòa được Giáo hội Công giáo xây dựng năm 1886 nhằm phục nhu cầu sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn Đồng Hới. Năm 1965, nhà thờ bị một trận bom đánh sập, chỉ còn lại phần tháp chuông với chi chít vết đạn bom Mỹ. Theo nguyện vọng của nhân dân, cuối tháng 2-1997, UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định công nhận tháp chuông nhà thờ Tam Tòa là di tích lịch sử văn hóa, chứng tích tội ác chiến tranh. Quyết định nêu rõ: “Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa là chứng tích tội ác chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cần được bảo vệ theo đúng Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và luật pháp hiện hành của nhà nước”. Trong bản ghi nhớ được ký ngày 23-10-2008 giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Tòa giám mục Xã Đoài (do ông Cao Đình Thuyên - Giám mục giáo phận Vinh đại diện) có nêu rõ: “UBND tỉnh và Tòa giám mục thống nhất: khuôn viên của nhà thờ Tam Tòa cũ hiện là chứng tích tội ác chiến tranh. Hai bên cùng thống nhất sẽ giữ nguyên và tôn tạo nhằm bảo vệ cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của bà con giáo dân, UBND tỉnh đã cho phép giáo dân TP Đồng Hới sinh hoạt giáo điểm tại nhà một giáo dân tại thành phố và giới thiệu năm địa điểm để cấp đất cho tổ chức Giáo hội xây dựng cơ sở thờ tự cho giáo dân trên địa bàn nhưng Tòa giám mục Xã Đoài đến nay đều chưa chấp nhận những địa điểm này. MM - XH