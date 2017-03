Xây dựng những đạo luật ngắn gọn

Ông Vũ Đức Khiển, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XI: Tôi còn băn khoăn... Đặc điểm của ta là các dự án luật, pháp lệnh trình ra QH có đến hơn 95% là do Chính phủ soạn thảo. Nếu cơ quan soạn thảo, trình mà không có sự đầu tư để chuẩn bị cho tốt thì đến lúc đưa ra QH (mà QH làm việc xuân thu nhị kỳ với thời gian ngắn), chất lượng các đạo luật được thông qua sẽ có những hạn chế. Điều này dẫn đến tình trạng là có những nội dung khó, phức tạp lại đẩy sang cho Chính phủ quy định thi hành. Hiện nay đang có tình trạng luật, pháp lệnh phải chờ nghị định hướng dẫn thi hành thì mới đi vào cuộc sống. Vì vậy, nếu không đồng bộ hóa chất lượng ở tất cả các khâu làm luật mà chỉ chú trọng ở số lượng các đạo luật được QH thông qua thì sẽ đi đến tình trạng là có nhiều luật khung, luật nguyên tắc. Tôi cho rằng việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách là không nên, vừa tốn kém mà chất lượng không cao. Đại biểu QH chuyên trách không phải là người am hiểu tất cả các lĩnh vực, vậy mà đến hội thảo ấy lại thảo luận tất cả các dự án luật trước khi trình QH. Đáng lý ra việc này do cơ quan trình, cơ quan thẩm tra các dự án này gửi tài liệu về cho các đoàn đại biểu QH và tùy theo từng lĩnh vực mà đoàn đại biểu QH mời các chuyên gia của từng lĩnh vực để nghiên cứu, thảo luận và phát biểu ý kiến. Các đoàn đại biểu QH tập hợp ý kiến đó gửi về các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu. Tôi nghĩ làm như thế sẽ chất lượng hơn và ít tốn kém hơn. Có như vậy luật mới dễ đi vào cuộc sống. Hơn nữa, luật ở từng lĩnh vực nào thì cần phải nghe ý kiến của đối tượng điều chỉnh ở từng lĩnh vực đó. Việc chia làm hai hội trường để thảo luận tôi cũng cho rằng không đúng. Không thể có chuyện một nhóm đại biểu QH này thảo luận dự án luật này, một nhóm đại biểu QH khác thảo luận dự án luật khác. Xong rồi đại biểu có thể chạy đến hội trường này, đến hội trường kia để phát biểu nhưng mà không nghe ý kiến người khác thì phát biểu làm sao được. Hơn nữa, chỉ có từng nhóm đại biểu tham gia thảo luận một vấn đề nhưng khi biểu quyết phải biểu quyết chung cả. Như vậy sẽ xảy ra tình trạng có đại biểu QH không hiểu biết lắm về các dự thảo luật nhưng vẫn biểu quyết thì không thể thể hiện rõ chính kiến của mình. Sau kỳ họp, đại biểu QH tiếp xúc cử tri, nếu cử tri hỏi về một dự án luật đại biểu không tham gia thảo luận thì đại biểu không thể nói với cử tri rằng tôi không tham gia thảo luận vì lúc đó tôi ở hội trường khác.