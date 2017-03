Xây dựng thêm văn bản “xử” bọn đầu cơ

Chiều qua (2-6), ngay sau khi Chính phủ họp phiên thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm 2008, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo. Bộ truởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết sau khi nghe các bộ, ngành báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận trong tháng 5 và năm tháng đầu năm 2008, tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng đều đạt mức tăng trưởng khá. Một số lĩnh vực đạt được kết quả tốt như đầu tư nước ngoài tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tăng trên 27%...

Tháng 5: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,91%

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận định còn nhiều yếu tố gây khó khăn, hạn chế sự phát triển của nền kinh tế dù sớm phát hiện nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Chính phủ đặc biệt lưu ý đến ba vấn đề. Thứ nhất là giá cả tiếp tục tăng ở mức cao, tháng 5 tăng cao nhất trong năm tháng với chỉ số lên tới 3,91%. Một trong các nguyên nhân tăng giá là do đột biến về giá lương thực vì ảnh hưởng tâm lý thiếu lương thực toàn cầu. Thứ hai là nhập siêu của năm tháng đầu năm 2008 đã ở mức kỷ lục (trên 14,4 tỷ USD), cao hơn mức nhập siêu của cả năm 2007 (14,12 tỷ USD) và đang tiếp tục có xu hướng tăng. Thứ ba là khối lượng thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ đều chậm so với tiến độ đề ra do biến động về giá cả nguyên vật liệu xây dựng.

Chính phủ kêu gọi nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vi mô. Thủ tướng yêu cầu mỗi ngành, mỗi địa phương phải có các chương trình hành động thực hiện các mục tiêu của Quốc hội và Chính phủ về chống lạm phát, phát triển ổn định kinh tế-xã hội. Chính phủ sẽ thường xuyên họp giao ban để xử lý linh hoạt những khó khăn tồn tại cũ cũng như mới phát sinh.

Trong phiên họp thường kỳ, Chính phủ đã thống nhất một số chủ trương, giải pháp lớn như giảm nhập siêu, tìm kiếm các thị trường mới, chỉ đạo giải quyết vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm. Quan tâm nhiều hơn nữa đời sống người dân, đặc biệt là dân nghèo trong tình hình giá cả tăng cao. Đối với vấn đề mở rộng Hà Nội, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội.

Đầu cơ: Không dừng lại ở phạt hành chính

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận một trong những yếu tố quan trọng khiến giá tiêu dùng trong tháng 5 tăng cao nhất trong năm tháng qua là do hiện tượng đầu cơ. Đây là hành vi rất nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của đông đảo người dân. Do đó, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm. Đại diện Bộ Công thương cũng cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng soạn thảo văn bản pháp luật theo hướng xử phạt nặng đối với hiện tượng đầu cơ và không dừng lại ở mức phạt hành chính.

Đánh giá về thông tin nhiều mặt hàng do nhà nước quản lý giá sẽ đồng loạt tăng giá sau ngày 30-6, đại diện Bộ Tài chính và Bộ Công thương đều khẳng định không có bất cứ cơ sở, chủ trương nào để nhận định như vậy. Hiện Chính phủ đã có chủ trương và chỉ đạo sát sao việc không tăng giá đối với các mặt hàng do nhà nước quyết định.