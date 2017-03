Xây dựng thủ đô phải trên cơ sở sửa hiến pháp

Do đó, trước mắt Quốc hội chỉ nên ban hành một nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù để xử lý, giải quyết cho Hà Nội phát triển và chuẩn bị một cách bài bản hơn cho vấn đề xây dựng một thủ đô trên nền tảng sửa hiến pháp.

“Việc nâng Pháp lệnh Thủ đô lên thành luật là một yêu cầu khách quan và việc đưa dự thảo luật để Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này và thông qua tại kỳ họp sau là một việc hết sức cần thiết. Chắc rằng hầu hết các vị ĐB Quốc hội và cũng như nhân dân cả nước đều đồng tình với suy nghĩ của bản thân tôi” - ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội) phát biểu tại phiên thảo luận.

Không thể quản lý dân cư bằng biện pháp hành chính

Đi sâu vào những cơ chế đặc thù, nhất là quy định về quản lý dân cư, cư trú vốn gây ra khá nhiều tranh cãi (dự thảo trao quyền cho Chính phủ ban hành quy định về điều kiện cư trú phù hợp với tình hình, điều kiện thủ đô), ông Hà cho rằng các quy định này là hợp lý và không trái với hiến pháp, pháp luật. Luật Cư trú có quy định công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. “Quyền tự do cư trú của công dân có thể bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định” - ông Hà nói.

Quy định về quản lý dân cư, cư trú vốn gây khá nhiều tranh cãi trong dự luật Thủ Đô. Ảnh: HTD

Tuy nhiên, theo ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh), Bác Hồ đã nói: “Mọi người đều có quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ở đâu có việc làm, có cơm ăn, có áo mặc, con cái được học hành, an ninh trật tự được bảo đảm thì họ tìm đến”. Lẽ ra chính quyền thủ đô phải tính cách để đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân. Thay vì dùng các biện pháp hành chính thì thủ đô nên dùng biện pháp kinh tế-xã hội khác như thúc đẩy phát triển đô thị vệ tinh các vùng ngoại thành để thu hút người dân giãn ra khỏi nội thành.

Nên thay luật bằng nghị quyết

ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng việc quản lý đô thị của chúng ta hiện nay rất bất cập vì không có cơ chế thích ứng và luôn vấp phải những vấn đề của hiến pháp. Vì vậy, theo ông Quốc, quan trọng nhất là phải sớm xây dựng luật đô thị. Tiếp đó là sửa đổi hiến pháp để cho Hà Nội có một không gian và hành lang pháp lý thuận lợi hơn, phát triển lâu dài. Do đó, trước mắt điều chỉnh, sửa đổi pháp lệnh cho phù hợp với yêu cầu hiện nay, tạo những hành lang pháp lý cho Hà Nội phát triển.

ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) cũng khẳng định để có một thủ đô tương xứng trong tổng thể phát triển, chắc chắn phải sửa các quy định của hiến pháp. Vì thế, Quốc hội nên ban hành một nghị quyết có giá trị như luật, trong đó quy định một số chính sách đặc thù để xử lý, giải quyết cho Hà Nội phát triển và chuẩn bị một cách bài bản hơn cho vấn đề xây dựng một thủ đô trên nền tảng sửa hiến pháp. “Bởi vì quan trọng nhất khi giải quyết vấn đề đô thị hiện nay đó là mô hình tổ chức chính quyền đô thị như thế nào trong một cơ chế có phân cấp hay cho địa phương tự quản hay không tự quản” - ông Lịch nhấn mạnh.

Bài học tốt cho các đô thị lớn Khó khăn của thủ đô Hà Nội hiện nay cũng là khó khăn của các TP lớn, nhất là các vấn đề tăng dân số cơ học, phát triển đô thị tự phát, quá tải hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội… Tất cả những điều trên đã cản trở sự phát triển nhưng cơ chế hiện hành lại chưa cho phép Hà Nội cũng như các TP lớn khác có thể giải quyết được. Nếu Luật Thủ đô được ban hành và thực hiện thì đó cũng là những tấm gương, những bài học tốt để TP.HCM và các đô thị lớn khác có thể được áp dụng. Từ đó, sau này chúng ta có thể phát triển chung thành một luật về các đô thị. ĐB NGÔ MINH HỒNG (TP.HCM)

THÀNH VĂN