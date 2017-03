Xem xét, chất vấn về tai nạn và ùn tắc giao thông

Đây là kỳ họp cuối năm xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội TP năm 2011 và phương hướng phát triển cho năm 2012; tình hình phân bổ ngân sách 2011 và kế hoạch năm 2012; báo cáo việc thực hiện chủ đề năm 2011 của UBND TP về “Năm 2011 - Năm vì trẻ em”; báo cáo tổng hợp giải quyết kiến nghị cử tri; xem xét thông qua các tờ trình của UBND TP…

Theo bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, kỳ họp này các đại biểu sẽ có một ngày (dự kiến 8-12) để chất vấn các sở, ngành có liên quan về những vấn đề cử tri bức xúc. Đó là các vấn đề trật tự an toàn xã hội, tai nạn và ùn tắc giao thông, tiến độ đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, việc xử lý ô nhiễm môi trường trong các KCN và nhà máy xen cài trong khu dân cư.

UBND TP.HCM cũng vừa có báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri để phục vụ kỳ họp HĐND TP thứ ba. Báo cáo tập trung bảy nhóm vấn đề: ngành GTVT; quy hoạch - kiến trúc, xây dựng; đất đai - môi trường; xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế; điện, nước; an ninh trật tự và phòng, chống tham nhũng.

Về các vấn đề thuộc về ngành GTVT, báo cáo của UBND TP cho biết thời gian qua TP đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhìn chung, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn cao so với cả nước. Thời gian tới, TP tiếp tục thực hiện các giải pháp để kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn. Về phát triển xe buýt, mạng lưới xe buýt TP không ngừng phát triển, đến nay đã có 146 tuyến phổ thông, 70 tuyến vận chuyển công nhân và học sinh. Hiện TP đang xem xét dự án đầu tư xe buýt mới (khoảng 1.680 xe) để từng bước thay thế các xe buýt đang xuống cấp. Về việc đầu tư bãi đậu xe ngầm, hiện TP đang triển khai bốn dự án tại Công viên Lê Văn Tám, Công viên Văn hóa Tao Đàn (hai dự án) và sân vận động Hoa Lư. Trong đó, ba dự án (trừ dự án tại sân Hoa Lư) sẽ hoàn thành vào năm 2014-2015.

Về một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng năm năm qua, TP cho biết đã kỷ luật 794 cán bộ, đảng viên các cấp có sai phạm. Ngành công an TP thụ lý điều tra 78 vụ án tham nhũng với 207 bị can, chuyển đề nghị VKSND truy tố 67 vụ - 179 bị can. Tổng số thiệt hại về tiền là hơn 37 tỉ đồng, đã thu hồi hơn 16,5 tỉ đồng. TP đã xử lý, thu hồi 177 địa chỉ nhà, đất để hoang hóa, không triển khai đầu tư hoặc chậm tiến độ do không đủ năng lực; thu ngân sách gần 16.000 tỉ đồng từ kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất…

N.NAM