Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ để xảy ra tệ nạn

UBND quận Bình Thạnh đã chỉ đạo các ban, ngành của quận tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ văn hóa… Ngoài ra, UBND quận cũng tổ chức kiểm điểm và xem xét kỷ luật 10 tập thể, 63 cá nhân về thiếu trách nhiệm quản lý địa bàn, để xảy ra tệ nạn.

Cụ thể, kiểm điểm, phê bình tập thể ban chỉ huy công an quận; tập thể lãnh đạo UBND quận; ban chỉ huy công an các phường 5, 7, 11, 13, 26 và hai đội kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội quận.

Với lãnh đạo ban chỉ huy công an quận, sẽ hạ một bậc thi đua đối với ba cán bộ, cắt thi đua năm 2013 đối với hai cán bộ. Với cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch phường: Kiểm điểm, phê bình bốn cán bộ, khiển trách năm người. Với ban chỉ huy công an phường và chỉ huy đội nghiệp vụ công an quận, sẽ cảnh cáo và điều chuyển công tác một trường hợp, khiển trách tám cán bộ, phê bình và cắt thi đua năm người. Với công chức phụ trách sản xuất, kinh doanh, văn hóa-xã hội, tệ nạn xã hội; cảnh sát khu vực, cán bộ đội nghiệp vụ công an quận: Cảnh cáo sáu người (trong đó có bốn cảnh sát khu vực buộc điều chuyển địa bàn), bảy trường hợp bị khiển trách, năm trường hợp bị cắt thi đua.

