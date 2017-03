Xem xét lý lịch của nhà đầu tư ngoại vào Việt Nam

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 1-11, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) cho rằng nguồn đầu tư từ ngân sách chỉ nên ưu tiên cho các dự án trọng điểm quốc gia, liên quan đến an ninh, quốc phòng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự, đồng thời phải đảm bảo an ninh xã hội, không được để dân nghèo đói và bảo vệ được môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Ông Ngân nhận định: “Nhu cầu đầu tư là rất lớn, ai cũng nói là cần thiết thì chỉ ưu tiên cho các dự án cấp bách. Chỉ như thế mới đảm bảo được an toàn nợ công”.



Đại biểu Trần Hoàng Ngân: "Cần quy trách nhiệm, kể cả xử lý hình sự đối với người ra quyết định đầu tư sai". Ảnh: CHÂN LUẬN

Những năm qua, Chính phủ mỗi năm phải huy động khoảng 300.000 tỉ đồng. Trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm Chính phủ phải huy động 400.000 tỉ đồng, trong đó phát hành trái phiếu trong nước là 280.000 tỉ đồng, còn nguồn vốn ODA, nguồn vốn ưu đãi sẽ phải huy động khoảng 220.000 tỉ đồng.



“Chúng ta phải kiên quyết thực hiện kỷ luật thép đối với ngân sách hiện nay, phải triển khai được tinh thần của Luật Đầu tư công, trong đó quy trách nhiệm, quyền hạn, kể cả xử lý hình sự nếu quyết định đầu tư sai” - ông Ngân đề nghị.

Theo đại biểu Ngân, hiện nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang tăng tỉ lệ nhưng cần chọn lọc, ưu tiên những nguồn vốn, dự án thúc đẩy và đổi mới tăng trưởng, áp dụng công nghệ cao, hướng đến nông nghiệp sạch.

“Đặc biệt, để đảm bảo môi trường, cần xem xét lý lịch pháp nhân những công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam” - ông Ngân đề nghị.