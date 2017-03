Xem xét việc lập đường dây nóng Hải quân Việt Nam - Brunei

Sau lễ đón, Chủ tịch nước và phu nhân đã có cuộc hội kiến với Quốc vương và Hoàng hậu Brunei; tiếp đó hai đoàn tiến hành hội đàm chính thức.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng có bước phát triển đáng kể; nhất trí xem xét khả năng thiết lập đường dây nóng giữa lực lượng hải quân hai nước và xúc tiến ký kết Thỏa thuận Hợp tác về Phòng, chống tội phạm. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về lập trường có tính nguyên tắc là đảm bảo hòa bình, ổn định ở khu vực, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: TTXVN

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah chứng kiến lễ ký kết các văn kiện: Bản ghi nhớ về hợp tác ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan quản lý tiền tệ Brunei; Thỏa thuận hợp tác về dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Công ty Dầu khí quốc gia Brunei.

