Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng đón nhận cờ thi đua xuất sắc

Dịp này, Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng còn vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc ngành in năm 2008 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Đến dự có đại tá Nguyễn Chiến Lũy - Phó giám đốc Công an TPHCM, ông Nguyễn Kiểm - Cục trưởng Cục Xuất bản Bộ TT&TT, đại diện các phòng ban trực thuộc Công an thành phố và nhiều đồng chí cán bộ lão thành. Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Trần Văn Mới - Giám đốc Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng - đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển trong những năm qua của xí nghiệp và phân xưởng in báo. Nhân dịp này, thay mặt cho toàn thể cán bộ, công nhân viên xí nghiệp, Giám đốc Trần Văn Mới bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng chí lãnh đạo CATP qua các thời kỳ, quý bạn hữu, quý khách hàng gần xa đã tin tưởng và ủng hộ cho xí nghiệp có được ngày hôm nay; đồng thời, ông cũng hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban giám đốc CATPHCM đã giao cho đơn vị năm 2009. Trong năm 2008 vừa qua, cả 3 đoàn thể của xí nghiệp đều đạt các danh hiệu cao trong phong trào thi đua như: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Cơ sở Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc và Chi đoàn cơ sở vững mạnh - dẫn đầu Cụm thi đua 9. Đặc biệt, xí nghiệp đã vinh dự được UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc và được CATP công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”. Bên cạnh đó, xí nghiệp còn được giải Vàng và giải Bạc Sách đẹp Việt Nam năm 2008 của Hội Xuất bản Việt Nam.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2008, tập thể cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng đã được Bộ Thông tin và truyền thông ghi nhận, tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành in năm 2008.