Xin được nói lại về văn hóa làng

Đặc biệt gay go là người lao động ở các khu công nghiệp, những người mất việc làm do ảnh hưởng nhãn tiền của khủng hoảng kinh tế toàn cầu cùng những khó khăn của suy thoái kinh tế. Thế nhưng vượt lên tất cả vẫn là tiếng gọi của làng quê. “Về làng, ta về làng!” - những tiếng ấy giục giã đến nao lòng những người vì cuộc mưu sinh phải xa làng quê của mình: “Về làng cũng chính là về nguồn, về với tâm hồn dân tộc, với an bình, hạnh lạc. Mong thay!”(*). Niềm mong ước ấy liệu có phải cũng là niềm mong ước của những ai gắn bó với cội nguồn? Cội nguồn ấy tìm về đâu nếu không phải là tìm về trong tinh hoa của “văn hóa làng” - cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam, góp phần hun đúc nên bản sắc văn hóa dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử? Không có cái gốc đó không thể có bề dày văn hóa hôm nay.

Đương nhiên, cũng trong “văn hóa làng” đã trầm tích những nét tiêu cực của con người Việt Nam nông dân, lối suy nghĩ vụn vặt, tản mạn tự trói mình trong lũy tre làng với lối sống tự cấp tự túc, không sao chuyển nổi sang kinh tế hàng hóa để phát triển bứt lên. Tư tưởng và lối sống tiểu nông là cản trở lớn cho sự vận hành guồng máy của xã hội trong tiến trình hội nhập để phát triển đi vào chiều sâu đòi hỏi sự chính xác khoa học và thông thoáng, cởi mở trong tư duy. Hệ lụy của cái gọi là “nông thôn hóa đô thị” trong lối sống, trong quản lý, nhất là quản lý đô thị là điều bức xúc không của riêng ai. Nhưng “văn hóa làng” không chỉ có thể. Cùng với những tiêu cực cần xóa bỏ phải biết trân trọng, gìn giữ và phát huy những tinh hoa của “văn hóa làng” - nguồn mạch sâu thẳm của văn hóa bác học. Không có nguồn mạch đó thì không có Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến...

Cho nên, càng đi vào hiện đại, càng tiến sâu vào quá trình hội nhập quốc tế càng phải biết gìn giữ cái nguồn mạch ấy. Nói như Trịnh Công Sơn “từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe”. Đã mất gốc thì làm sao phát triển, cho dù kinh tế có tăng trưởng bao nhiêu mà văn hóa lai căng thì sự tăng trưởng đó chẳng có được bao nhiêu ý nghĩa. Đấy là chưa nói đến chuyện vào những thập niên cuối thế kỷ XX bước sang thế kỷ XXI, thế giới ngày càng nhận thức rõ chính văn hóa mới là động lực và sức mạnh của phát triển. Trong quá trình toàn cầu hóa về kinh tế, mỗi quốc gia lại phải lo giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa của mình. Đó chính là điểm tựa cho sự phát triển trong một thế giới đa cực và đa dạng. Xây dựng lối sống công nghiệp và hiện đại như thế nào để thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam là một đòi hỏi của phát triển. Chúng ta đến với thế giới bằng chính bản sắc văn hóa của mình chứ không thể với cái gì khác. Nếu trong kinh tế chống suy thoái khó hơn chống lạm phát thì chống sự suy thoái về văn hóa còn khó hơn chống suy thoái về kinh tế nhiều.

Vì vậy, cùng với “kích cầu” để chống suy thoái kinh tế phải “kích cầu” chống sự suy thoái về văn hóa.