Xô xát ở tu viện Bát Nhã do mâu thuẫn nội bộ tôn giáo

Xô xát giữa sư, Phật tử tu viện Bát Nhã (thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng) với người tu theo pháp môn Làng Mai là do mâu thuẫn nội bộ của tôn giáo, chính quyền không can thiệp mà chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo chiều 11-1. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, trước tháng 6-2008, những người tu theo pháp môn Làng Mai ở tu viện Bát Nhã theo những khóa ngắn ngày có sự bảo lãnh của Thượng tọa Thích Đức Nghi, trụ trì tu viện. Nhưng Làng Mai đã can thiệp vào nội bộ Giáo hội Phật giáo VN bằng cách bổ nhiệm phó trụ trì tu viện Bát Nhã, tấn phong một vị từ thượng tọa lên hòa thượng mà không hỏi ý kiến trụ trì tu viện và Giáo hội Phật giáo VN… Bức xúc bởi việc này, Thượng tọa Thích Đức Nghi đã có đơn không bảo lãnh cho những người tu theo pháp môn Làng Mai ở đây. Sau đó, Giáo hội Phật giáo VN đề nghị nhóm này thôi không tập trung tu tập tại Bát Nhã mà về các chùa địa phương nơi có hộ khẩu thường trú để tu tập. Tuy nhiên, những người tu theo pháp môn Làng Mai không thực hiện, dẫn đến xô xát. Một số Phật tử thuộc tu viện Bát Nhã đã tập trung tại tu viện, yêu cầu những người tu theo pháp môn Làng Mai ra khỏi tu viện. Toàn bộ số người tu theo pháp môn Làng Mai đã rời khỏi tu viện Bát Nhã đến ở tạm tại chùa Phước Huệ (thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng). Sau đó, số người này tự rời khỏi chùa Phước Huệ, phần lớn trong số này trở về chùa địa phương. VĂN TIẾN