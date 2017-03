Xử lý dứt điểm những bức xúc của người dân

Sáng 18-8, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Thành ủy và các cấp ủy tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị 03 bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo chuyển biến ngày càng sâu sắc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy thành phố trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn thời gian qua.

Thủ tướng cho rằng việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ chính trị then chốt, trọng tâm. Nhiệm vụ này phải được tiến hành thường xuyên và triển khai thực hiện đồng bộ; phải gắn việc thực hiện tốt phê bình và tự phê bình với việc thực thi, xử lý theo pháp luật những trường hợp vi phạm.

Thủ tướng lưu ý cùng với việc phát huy những ưu điểm, thành tựu đã đạt được, thành phố cũng cần tập trung bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn như tệ nạn xã hội, tội phạm, vấn đề ùn tắc giao thông và những khiếu kiện của người dân...

Thủ tướng cũng đề nghị thành phố cần khẩn trương hoàn thành Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị trình Chính phủ và Quốc hội, trong đó cần làm rõ phương thức lãnh đạo của Đảng và sự thông suốt của công tác quản lý nhà nước trong mô hình này.

CL