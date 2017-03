Xử nghiêm “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”

Ngày 12-7, UBND TP.HCM đã có Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri TP trước kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa VIII (khai mạc vào sáng nay, 13-7). Các vấn đề được cử tri TP quan tâm như công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), giá cả lạm phát tăng cao, tình trạng ngập nước ngày càng trầm trọng… đã được UBND TP trả lời thấu đáo và cầu thị.

Chống tham nhũng: Quyết mà chưa làm

Cử tri TP cho rằng cần tích cực PCTN hơn nữa. Cơ quan chuyên trách PCTN nên độc lập, có thể trực thuộc Quốc hội, HĐND. Đặc biệt, cử tri TP đề nghị cần xử lý nghiêm việc “chạy chức”, “chạy quyền”, tham ô, lãng phí.

UBND TP khẳng định tham nhũng vẫn là vấn đề bức xúc và là mối quan tâm lớn của Đảng và toàn xã hội. TP cũng thẳng thắn cho rằng trong công tác PCTN, giữa quyết tâm chính trị với hành động thực tiễn còn khoảng cách đáng kể. “Tình trạng sa sút phẩm chất, nhũng nhiễu, gây phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức chậm được khắc phục. Hiện tượng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội” chưa được quan tâm chỉ đạo làm rõ. Tình trạng tham nhũng “vặt”, tham nhũng thông qua “lợi ích nhóm” chưa được quan tâm và xử lý đúng mức...” - báo cáo của TP chỉ rõ.

UBND TP cho biết đang tập trung kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong PCTN. Đồng thời, TP cũng xem xét kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo, thực hiện thí điểm mô hình trưởng ban chỉ đạo PCTN cấp tỉnh là bí thư cấp ủy hoặc chủ tịch HĐND (hiện nay vị trí này do chủ tịch UBND cấp tỉnh đảm nhiệm).

Cử tri mong muốn mặt hàng bình ổn giá không chỉ bán trong siêu thị mà phải được tiếp cận ở những khu dân cư đông đúc, vùng sâu… Ảnh: HTD

Chống ngập, tái lập mặt đường

Một vấn đề khác được cử tri TP quan tâm là tình trạng ngập nước diện rộng trên địa bàn TP ngày càng trầm trọng do hệ thống cống thoát nước không tốt, không đồng bộ, một số nơi do việc nâng cốt lòng đường cao hơn nhà dân (Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài phản ánh). Do đó, cử tri kiến nghị TP sớm có giải pháp cụ thể, từng bước khắc phục tình trạng trên.

UBND TP cho biết sẽ tăng cường công tác duy tu, nạo vét hệ thống cống thoát nước, kênh rạch, ưu tiên cho các tuyến thường xuyên bị ngập. Đồng thời, khắc phục những vị trí ảnh hưởng do thi công làm tắc nghẽn dòng chảy; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tiêu thoát nước…

Cử tri TP cũng than phiền về việc thi công và tái lập mặt đường chậm trễ, vừa gây nguy hiểm cho người đi đường, vừa lãng phí và làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Theo UBND TP, hiện một số tuyến đường trên địa bàn TP đang triển khai thi công nhiều công trình do nhiều đơn vị thuộc nhiều ngành làm chủ đầu tư, việc phối hợp thực hiện tái lập mặt đường sau khi thi công chưa được đồng bộ. UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên tuần tra, khảo sát, nhắc nhở các chủ đầu tư; đồng thời tiến hành kiểm tra, thống kê các tuyến đường bị hư hỏng do thi công tái lập không đảm bảo chất lượng để yêu cầu các đơn vị liên quan sửa chữa kịp thời.

Có biện pháp kiểm soát giá cả

Cử tri đề nghị cần có giải pháp để kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu nhằm làm giảm tình trạng lạm phát cao như hiện nay. Người dân một số nơi chưa có điều kiện tiếp cận được chương trình bình ổn giá vì các chương trình này chủ yếu chỉ thực hiện ở một số siêu thị, trung tâm lớn. “Đề nghị cần đưa chương trình này đến tất cả các chợ trên địa bàn TP nhất là vùng sâu, vùng xa để mọi người dân đều được hưởng chính sách này” - cử tri kiến nghị.

UBND TP khẳng định việc bình ổn thị trường để thực hiện mục tiêu kiểm soát giá cả và ổn định đời sống nhân dân luôn là vấn đề được TP quan tâm hàng đầu. Chương trình bình ổn giá của TP cũng thường xuyên tổ chức các chuyến hàng lưu động tại các vùng sâu, vùng xa, khu đông dân cư, KCN, KCX và tiến tới triển khai phát triển các điểm bán ở những địa bàn này…

Bình ổn giá không quên người nghèo Để chương trình bình ổn giá đạt kết quả, TP phải chuẩn bị lực lượng vật chất, dự trữ hàng hóa đầy đủ để lúc cần thiết (lễ, tết, biến động giá) sẽ có thể đưa hàng ra phục vụ ngay. Phải tăng cường kiểm tra giám sát bộ máy nhà nước, chống đầu cơ, nâng giá. Đặc biệt, chương trình bình ổn giá không chỉ chú trọng phát triển về quy mô, số lượng mà phải quan tâm đồng đều đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó người dân nghèo cần đặc biệt được chú ý. Bí thư Thành ủy TP.HCM LÊ THANH HẢI Giảm lo giá cả Kéo giảm chỉ số tăng giá tiêu dùng là một trong những quan tâm lớn của TP. Đây cũng là nội dung rất quan trọng và sẽ được HĐND TP dành sự quan tâm thích đáng tại kỳ họp. Chúng tôi cũng sẽ có những trao đổi, chất vấn với lãnh đạo TP, hy vọng sẽ đưa ra được những giải pháp hiệu quả nhằm “hạ nhiệt” cho mối lo lắng giá cả hiện nay của cử tri TP. Ông HUỲNH CÔNG HÙNG, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM Duyệt phim kỹ hơn, giám sát DN gây ô nhiễm… Ngoài các vấn đề trên, cử tri TP cũng kiến nghị nhiều vấn đề khác liên quan trực tiếp tới đời sống. Cụ thể, cử tri đề nghị công tác duyệt phim trước khi trình chiếu phải kỹ hơn. Bởi lẽ hiện nay rất nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam được ưu tiên phát sóng trong giờ vàng nhưng lại có rất nhiều cảnh đánh nhau của xã hội đen, trang phục của diễn viên nữ không phù hợp thuần phong mỹ tục, nhiều cảnh nhạy cảm… tác động xấu đến nhận thức của giới trẻ. Về vấn đề này, UBND TP cho biết đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL và các cơ quan có liên quan tăng cường biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý theo quy định. Theo cử tri, TP đã nhiều lần xử lý Công ty Hào Dương (KCN Hiệp Phước, Nhà Bè) nhưng đến nay người dân vẫn tiếp tục ngửi mùi hôi thối từ DN thải ra, đề nghị TP xử lý nghiêm DN này. UBND TP trả lời: Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến ngày 27-6-2011 công ty đã khắc phục vi phạm và tình hình ô nhiễm đã giảm thiểu so với trước đây, nước thải đã được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Hiệp Phước. Các cơ quan chức năng yêu cầu công ty này tiếp tục duy trì, hoàn thiện các biện pháp bảo vệ môi trường…

THÙY DUNG