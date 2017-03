Xử nghiêm hành vi cản trở, dìm bỏ tố cáo trong Đảng

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành quyết định hướng dẫn thực hiện các quy định trong Điều lệ Đảng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Theo đó, việc tố cáo trong Đảng phải được xem xét, giải quyết chậm nhất 90 ngày làm việc kể từ khi nhận được tố cáo với cấp tỉnh trở xuống và 180 ngày với cấp trung ương. Hết thời hạn mà chưa giải quyết xong thì được gia hạn không quá 30 ngày và phải thông báo cho người tố cáo biết. Kết quả giải quyết phải được thông báo cho người tố cáo.

Tổ chức, đảng viên nhận được tố cáo phải đảm bảo bí mật cho người tố cáo; không để người bị tố cáo chủ trì giải quyết việc tố cáo mình; không để người tố cáo hoặc người liên quan giải quyết tố cáo. Trù dập, trả thù người tố cáo; cản trở, dìm bỏ, không xem xét, giải quyết tố cáo; bao che việc làm sai trái của đối tượng bị tố cáo; để lộ tên người tố cáo cho đối tượng bị tố cáo biết; để lộ tên người tố cáo, nội dung tố cáo cho người không có trách nhiệm biết… là những việc ủy ban kiểm tra phải xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm.

Bản hướng dẫn cũng nêu rõ không giải quyết tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ. Những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền theo Điều lệ xem xét, kết luận, nay tố cáo lại mà không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi vụ việc thì không được giải quyết lại. Đảng cũng không giải quyết tố cáo tập thể có hơn một người ký tên.

Việc xử lý kỷ luật trong Đảng được áp dụng theo nguyên tắc nếu đảng viên đã qua đời thì vẫn xem xét, kết luận về sai phạm nhưng không xử lý kỷ luật. Trường hợp đảng viên vi phạm đặc biệt nghiêm trọng thì vẫn kết luận, xử lý.

Về việc xử lý với đảng viên bị bắt, khởi tố, truy tố, xét xử, theo hướng dẫn của trung ương, trường hợp tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận rõ sai phạm đến mức phải xử lý thì phải chủ động xem xét, xử lý kỷ luật đảng mà không nhất thiết chờ kết luận điều tra, cáo trạng hoặc tuyên án. Sau khi có bản án, quyết định của tòa, nếu thấy cần thiết thì xét lại việc kỷ luật đảng với đảng viên đó.

Trường hợp bị tòa án tuyên phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên thì khi bản án có hiệu lực pháp luật, tổ chức đảng phải khai trừ đảng người vi phạm, không cần phải theo trình tự chung của kỷ luật đảng. Đảng viên bị xử oan, sai, đã được cơ quan tố tụng sửa sai hoặc thay đổi mức án thì phải khẩn trương xét lại kỷ luật với đảng viên đó, kể cả trường hợp đã chết.

Do các chương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Điều lệ Đảng khóa XI không có sửa đổi nhiều so với khóa X nên về cơ bản, hướng dẫn thực hiện lần này không thay đổi nhiều so với bản trước đây. Điểm mới chủ yếu là thẩm quyền ban hành, trước đây là Bộ Chính trị, đến nhiệm kỳ này nâng lên là Ban Chấp hành Trung ương.

NGHĨA NHÂN