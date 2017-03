Xử tham nhũng: Sao “treo” nhiều thế?

Cần mở rộng tội danh tham nhũng Tại buổi giám sát, có ý kiến cho rằng cần mở rộng tội danh tham nhũng. Cụ thể như các hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước; nhận tiền, quà giá trị lớn và rất lớn; trốn thuế (đều có yếu tố vụ lợi cá nhân)... cần phải xem xét đưa vào tội danh tham nhũng. Chánh án TAND TP Bùi Hoàng Danh cũng kiến nghị cần có hướng mở rộng, xác định rõ chủ thể của nhóm tội phạm về tham nhũng. Vì qua thực tế xét xử có bị cáo không phải là người có chức vụ, quyền hạn nhưng giữ vai trò chủ mưu, vạch ra kế hoạch phạm tội. Do vậy không nên bó hẹp phạm vi chủ thể của nhóm tội phạm này là người có chức vụ, quyền hạn. Ông Danh cũng kiến nghị trong giai đoạn hiện nay chưa nên bỏ tử hình với nhóm tội phạm này. Trong khi đó, Công an TP kiến nghị tăng thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm vì trong tình hình hiện nay, quy định hiện hành (hai tháng) không còn phù hợp và khó có thể đáp ứng. Không được phép thua TP.HCM là trung tâm kinh tế, giao dịch lớn… nên các vi phạm về quản lý kinh tế, tham nhũng cũng xảy ra nhiều và tính chất rất phức tạp. Vì vậy, áp lực đối với các cơ quan điều tra, truy tố và xét xử của TP về vấn đề này là rất căng. Tuy nhiên, Công an TP xác định trong án tham nhũng thì không được phép thua. Hiện nay án tham nhũng ở TP xảy ra nhiều nhất ở lĩnh vực ngân hàng và đất đai; có nhiều vụ đan xen giữa hai lĩnh vực này. Cá biệt, có ngân hàng có đến 2/3 chi nhánh trên địa bàn TP dính án hình sự liên quan đến tội tham nhũng. Quản lý nhà nước ở các ngân hàng này có vấn đề phải xem xét. QH cần tổ chức giám sát chặt ở lĩnh vực này. Thiếu tướng PHAN ANH MINH, Phó Giám đốc Công an TP.HCM