Xung quanh việc chậm nộp kê khai tài sản ở Đồng Nai: Lỗi do văn phòng, tổng hợp...

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Sáng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cho rằng việc chậm trễ nộp kê khai tài sản là do “chủ quan” và thời gian chậm so với quy định cũng không nhiều lắm. Ông Sáng cũng cho rằng việc kê khai tài sản tiến hành vào dịp Tết (2008), trong khi đó Sở có nhiều công việc phải giải quyết nên chưa thực hiện kịp thời. Theo ông, trách nhiệm trong việc chậm trễ này thuộc về phó giám đốc được giao trách nhiệm chỉ đạo thiếu đôn đốc thực hiện trong toàn Sở. Kế đến là chánh văn phòng trực tiếp thực thi nhưng chưa chỉ đạo rốt ráo và cuối cùng là cô nhân viên tổng hợp mang bầu bì nên thực hiện không đến nơi. “Sau vụ việc này, chúng tôi đã tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân ba người liên quan nói trên” - ông Sáng nói.

Ông Nguyễn Sỹ Mơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng thẳng thắn thừa nhận là chậm nộp kê khai tài sản so với quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, ông cũng lý giải việc chậm trễ chỉ là một số ít, còn hầu hết lãnh đạo trong Sở đều tự nguyện thực hiện nghiêm túc và không có bất cứ lý do gì vướng bận. “Lỗi chủ yếu trong trường hợp này là do đồng chí chánh văn phòng quá “cầu toàn” khi muốn tất cả bộ phận hoàn tất rồi mới đi nộp một lần nên dẫn đến chậm so với quy định”. Ông Mơn cho biết đã kiểm điểm đối với cá nhân chánh văn phòng Sở.

bà Nguyễn Thị Thành - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom thì cho rằng lỗi là do bộ phận tổng hợp làm việc chậm. Bà Thành thẳng thắn: “Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm là đúng. Chúng tôi hoàn toàn tiếp thu để rút bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo sau này. Bộ phận tổng hợp đương nhiên phải chịu kiểm điểm”.

Ông Phạm Văn Dung - Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết toàn bộ vụ việc này đã giao cho Thanh tra nhà nước tỉnh tiến hành kiểm tra, đánh giá để làm rõ nguyên nhân chậm trễ.