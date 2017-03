Ý chí thua thị trường!

Số liệu CPI tháng 5 do Tổng cục Thống kê vừa công bố tiếp tục tăng tới 2,21% so với tháng trước, đạt mốc 12,07% so với tháng 12-2010.

Còn nhớ, hơn một tháng trước có vị nắm trách nhiệm khăng khăng nói: “CPI năm nay (2011) phải giữ ở mức 12%”. Còn trước đó hai tháng, khi CPI tháng 3 sát mốc 7% Quốc hội đề ra, các quan chức Chính phủ vẫn “kiên quyết” không xin điều chỉnh chỉ số này (dù thừa nhận rằng lạm phát có thể gần 2 con số)! Điều đó vừa cho thấy việc dự báo tốc độ tăng giá là vấn đề phức tạp, vừa thể hiện rằng năng lực dự báo của cơ quan nhà nước liên quan “có vấn đề”. Và với công bố của Tổng cục Thống kê, xem như “quota” 12% kia đã hết sạch! Cũng vì vậy xem như dự báo CPI tháng 6 của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) nói chỉ tăng khoảng 0,7%-0,8% so với tháng 5 là khó tin cậy. Bởi ít nhất trong tháng 5 không dưới một lần các đại lý “ém” xăng dầu chờ tăng giá và không ai chắc rằng giá xăng sẽ không leo thang khi các doanh nghiệp đầu mối liên tục kêu lỗ và con số lỗ hàng ngàn tỉ đồng lũy kế từ trước vẫn “treo” ở đó! Thêm nữa, với việc “thả” giá điện tự điều chỉnh theo thị trường từ 1-6 không ai chắc rằng cam kết “năm nay chỉ điều chỉnh giá điện một lần” sẽ được giữ vững. Thực tế, đến nay CPI đã tăng 19,78% so với cùng kỳ năm trước, gần ngang tốc độ 2008. Nhưng may mắn là cuối năm đó kinh tế Việt Nam gặp đà giảm phát từ thế giới, lạm phát bị chặn đứng (thậm chí Việt Nam còn phải dùng chính sách kích cầu). Còn năm 2011 này thì tình hình thế giới ngược lại, không còn yếu tố “thiên thời” như trước! Mặt khác, “phương thuốc” trị lạm phát hiện vẫn chữa ngọn khi quá can thiệp sâu vào chính sách tiền tệ, trong khi chính sách tài khóa vẫn khá lỏng. Điều đó có thể dẫn tới hệ lụy là hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ (là nhân tố sử dụng vốn hiệu quả nhất, giải quyết nhiều việc làm nhất) tạm dừng hoạt động do thiếu vốn; trong khi các “ông lớn” của Nhà nước vẫn rủng rỉnh đầu tư. Chính yếu tố này khiến cho nhiều chuyên gia ngờ rằng sự thiếu hiệu quả trong đầu tư của nhóm này vẫn tạo ra tác nhân lạm phát. Ý chí khó thắng được thị trường nếu trống cứ tiếp tục đánh xuôi, kèn tiếp tục thổi ngược và những lời tiên đoán từ những người có trách nhiệm liên tiếp bị phá vỡ! BẰNG LĨNH