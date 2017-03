Ý dân là tối thượng

Sáng cùng ngày, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về dự án Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND. Các ý kiến đã đặc biệt nhấn mạnh về việc nâng cao hiệu quả, tác động của kết quả giám sát. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “Hoạt động giám sát của mình vẫn có điểm yếu, sau khi giám sát thường bị trôi, hiệu quả không cao. Nhất định sau giám sát phải có báo cáo, kiến nghị, kết luận… nhằm tránh tình trạng đi thì hoành tráng, rồng rắn lên mây nhưng mọi việc sau giám sát không chuyển biến”. Theo Chủ tịch QH, dự thảo luật phải làm rõ mỗi cuộc giám sát phải có báo cáo kết quả, trong đó nêu kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức liên quan. Cơ quan bị giám sát phải có báo cáo, giải trình hướng khắc phục. Nếu đoàn giám sát có những kết luận về việc vi phạm pháp luật thì phải yêu cầu. Người bị yêu cầu phải tổ chức thực hiện. Sau một thời gian phải kiểm tra lại để xem anh đã thực hiện hay chưa… ____________________________ “Chính sách nhất quán của Nhà nước VN là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Pháp luật VN nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đáng tiếc là báo cáo tự do tôn giáo năm 2014 của Mỹ mặc dù ghi nhận những thành tựu mà VN đạt được trong lĩnh vực này nhưng tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan và sai lầm về VN” - ông Lê Hải Bình trả lời về việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014 trong đó có đề cập đến tình hình tự do tôn giáo của VN.