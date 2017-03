Ý ưu tiên phát triển thương mại với Việt Nam

Ngày 22-7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ý Bruno Archi đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Ý lần thứ nhất tại Hà Nội. Thứ trưởng Bruno Archi khẳng định Ý đánh giá cao triển vọng hợp tác kinh tế với Việt Nam, trên cơ sở đó Ý đã đưa Việt Nam vào danh sách 10 nước ưu tiên phát triển thương mại và đầu tư.

Hai bên đã trao đổi và thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện. Phía Ý bày tỏ quan tâm, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề biển Đông nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

PL