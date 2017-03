Yêu cầu lực lượng cảnh sát PCCC làm hết trách nhiệm

Nội dung bức điện nêu rõ: Để chủ động phòng cháy trong mùa hanh khô và dịp tết Nguyên đán sắp tới, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các đơn vị nói trên chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC và công an các địa phương phải làm nghiêm túc, hết trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC. Đồng thời, tổng kiểm tra thường xuyên, định kỳ công tác PCCC tại các cơ sở trọng điểm về cháy nổ. Đối với những vi phạm gây mất an toàn về PCCC, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, các đơn vị cần phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và công bố công khai.

