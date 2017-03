Yêu cầu Trung Quốc phối hợp tìm chín ngư dân Việt Nam

Đề nghị Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia vào cuộc Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM cuối giờ chiều 14-10, ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh đã làm văn bản báo cáo khẩn cấp sự việc ra trung ương. Tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia triển khai ngay lực lượng ra biển để tìm kiếm tung tích chín ngư dân trên tàu cá QNg-66478TS. Ông Trương Thế Mỹ, Phó Chủ tịch UBND xã An Hải, cho biết có hỏi thăm các tàu cá của ngư dân địa phương đánh bắt ở Hoàng Sa nhưng không tàu nào có tin tức gì về tàu cá trên. Trung úy Trần Đình Ngọc, Trạm trưởng Trạm Sa Kỳ, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, cũng cho hay các trạm biên phòng ven biển đã liên lạc đủ cách để tìm kiếm tung tích của chín ngư dân nhưng vẫn không có bất cứ thông tin gì. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang chỉ đạo các trạm biên phòng và các máy Icom công cộng nỗ lực liên lạc, hỏi thăm tin tức từ các tàu cá đánh bắt trên biển về tàu cá QNg-66478TS. Trao đổi với chúng tôi, ngư dân Nguyễn Tấn Lự (thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) - người từng hai lần bị phía Trung Quốc bắt giữ nói: “Kinh nghiệm cho thấy tàu cá của ngư dân Việt Nam thường bị tịch thu thiết bị liên lạc, máy định vị, ngư lưới cụ, nhiên liệu chỉ đủ để về tới quê. Có thể đặt giả thuyết tàu cá của ông Lưu đang bị trôi dạt tự do trên biển và không liên lạc được vì không có các phương tiện liên lạc trên tàu”. Trong khi đó, đã ba ngày đêm trôi qua, không giây phút nào chị Phạm Thị Lan (còn gọi là Đợi) - vợ ngư dân Mai Phụng Lưu không dõi mắt về phía biển chờ ngóng tin tức của chồng và hai con. “Ba ngày rồi tôi chờ đón chồng con trở về. Không biết có điều xấu gì xảy ra không. Cầu mong mọi chuyện được an lành…” - chị Lan nói. LUẬN NGỮ