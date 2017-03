Yêu cầu Trung Quốc phối hợp tìm tàu và 9 ngư dân

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 14/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về tàu cá QNg 66478TS cùng 9 ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ ngày 11/9/2010 tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, ngày 11/9/2010, phía Trung Quốc đã bắt giữ tàu cá số hiệu QNg 66478TS cùng 9 ngư dân Việt Nam tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.



Sau khi nhận được thông tin nêu trên, các cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành xác minh và được biết tàu cá và 9 ngư dân nêu trên là của tỉnh Quảng Ngãi, đang hoạt động nghề cá bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Khi đi đánh bắt, tàu cá nêu trên chỉ mang theo các ngư cụ đánh bắt thông thường như lưới, đèn soi cá…



Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc về vấn đề này ở nhiều cấp khác nhau tại Hà Nội và Bắc Kinh, trong đó có 4 lần cấp Thứ trưởng với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, 1 lần gửi công hàm đến Đại Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, nói rõ việc bắt giữ tàu cá và ngư dân trong khi họ đang hoạt động nghề cá bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam; yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện tàu cá QNg 66478TS và 9 ngư dân đang bị bắt giữ.



Trước đó, ngày 9/10, phía Trung Quốc thông báo đã quyết định thả tàu QNg 66478TS. Chiều ngày 11/10, phía Trung Quốc thông báo vào lúc 13 giờ cùng ngày, 9 ngư dân và tàu cá Việt Nam đã lên đường về nhà.



Bà Nga cho biết, đến sáng 13/10, được biết tàu QNg 66478TS và 9 ngư dân vẫn chưa về đến nhà, Bộ Ngoại giao đã gặp Đại Sứ quán Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc phối hợp tìm kiếm tàu cá và ngư dân Việt Nam, đồng thời đề nghị phía Trung Quốc kiểm tra xem khi được thả, tàu QNg 66478TS có được cung cấp đầy đủ nhiên liệu và các trang thiết bị cần thiết đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân không.



Tối 13/10, Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc thông báo cho Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam là khi đã quyết định thả, phía Trung Quốc có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân Việt Nam.



Phía Trung Quốc đã cung cấp đủ nhiên liệu và trang thiết bị cần thiết cho tàu cá Việt Nam trước khi thả tàu. Vào lúc 13 giờ ngày 11/10, tàu QNg 66478TS đã lên đường trở về. Tuy nhiên, sau đó tàu quay trở lại đề nghị cung cấp thêm nhiên liệu và đã được phía Trung Quốc đáp ứng.



Do đang có áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nên phía Trung Quốc đã khuyến cáo ngư dân Việt Nam có thể ở lại thêm một vài ngày nữa, nhưng ngư dân Việt Nam vẫn quyết định về ngay và đã ký cam kết tự chịu trách nhiệm về quyết định này.



Tối 11/10, tàu cá và ngư dân Việt Nam đã lên đường trở về. Đại diện Đại Sứ quán Trung Quốc nói đã báo cáo về nước ý kiến của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời sẽ thông báo các cơ quan chức năng của Trung Quốc phối hợp tìm kiếm tàu cá và ngư dân Việt Nam.



Chiều 14/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm đến Đại Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam một lần nữa yêu cầu phía Trung Quốc phối hợp tìm kiếm tàu QNg 66478TS và 9 ngư dân Việt Nam; nếu có thông tin gì thì kịp thời thông báo cho phía Việt Nam./.





