Chịu hết xiết ô nhiễm, người dân lấp cống xả thải KCN

Được biết, miệng cống xả thải duy nhất của KCN Bắc Chu Lai ra mương Cầu, do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai quản lý, vận hành.

Có mặt tại dòng mương Cầu, chúng tôi mới cảm nhận được nỗi bức xúc của người dân. Mùi hôi thối bốc lên khiến chỉ cần đứng chưa đầy 5 phút ai cũng bị buồn nôn, đau đầu.

Người dân bức xúc kéo đến lấp miệng cống xả nước thải của KCN Bắc Chu Lai. Ảnh: Sơn Phong

Theo quan sát của phóng viên, miệng cống thoát nước thải của KCN Bắc Chu Lai đóng tại xã Tam Hiệp xả trực tiếp ra đầu nguồn mương Cầu của làng Thọ Khương. Toàn bộ chiều dài gần 2km của mương Cầu chảy từ KCN Bắc Chu Lai đến cuối làng Thọ Khương đen ngòm.

Trên mặt nước, một lớp bọt màu vàng nổi lềnh bềnh. Cứ khoảng 5 đến 10 phút, cá rô phi, cá diếc, cá lóc nổi lên ngáp ngáp rồi chết ngắc ngoải. Cá chết nhiều ngày nay nổi trắng mương, lẫn trong lớp bọt vàng hôi hám đếm không xuể.

Người dân làng Thọ Khương cho biết, mương Cầu dùng để tưới tiêu thủy lợi cho cả cánh đồng Thọ Khương, bị ô nhiễm nghiêm trọng từ khi có KCN Bắc Chu Lai. Nhiều lần người dân phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn luôn tiếp diễn.

Cá lớn cá bé đều không chịu nổi sự ô nhiễm của dòng nước thải. Ảnh: Sơn Phong

Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng thôn Thọ Khương, bức xúc: "Người dân Thọ Khương chịu đựng ô nhiễm không khí và nguồn nước từ KCN này mấy năm nay, hết sức chịu nổi rồi. Năm ngày nay nước mương Cầu đen ngòm, hôi thối, cá chết trắng khiến người dân rất lo lắng. Cực chẳng đã người dân mới làm việc này".

Ông Lê Chí, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, cho biết xã đã nắm thông tin về việc người dân lấp cống. Theo ông, người dân làm như thế cũng là do bị dồn vào đường cùng. “Ngay chính chính quyền địa phương cũng rất bức xúc. Chúng tôi đã làm việc với ông Nguyễn Văn Chúng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, ông này giải thích do cúp điện nên nước thải từ một công ty chảy ra. Tuy nhiên, tôi cho rằng lý do cúp điện là không chính đáng” – ông Chí nói.

Ông Trần Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, đã trực tiếp đi kiểm tra tại làng Thọ Khương, nhận xét: “Theo kiểm tra, nước thải từ Nhà máy kính nổi Chu Lai (Công ty CP Kính nổi Chu Lai -PV) thải ra. Theo phản ánh của đơn vị, do cúp điện máy không hoạt động. Thay vì đưa vào bể thải, đơn vị này lại xả tràn ra kênh, huyện đã chỉ đạo ghi hình để báo cáo tỉnh yêu cầu có biện pháp xử lí mạnh tay và kịp thời”.

Ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, nói tình trạng ô nhiễm từ lâu tại đây sở biết nhưng cũng đành “bó tay” do không đủ máy móc, nhân lực để thực hiện việc đo đạc, quan trắc. Vừa rồi, sở có ý kiến gửi Bộ TN&MT, bộ cũng đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa thấy đoàn vào địa phương. Ông Viễn thừa nhận ô nhiễm tại KCN Bắc Chu Lai đã xảy ra từ lâu, sở đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt, nhưng tình hình vẫn không tiến triển.