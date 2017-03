Cho bị can Lê Thị Tám tại ngoại không phải là "tha tội"

Sáng 22/7, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Công Dự - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, chiều 21/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ký, tống đạt bản kết luận điều tra vụ án giết người, che giấu tội phạm đối với hai bị can Huỳnh Văn Quyên (49 tuổi) và Lê Thị Tám (44 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long); đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang hình thức tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thị Tám.

Ngay sau khi Lê Thị Tám trở về nơi cư trú, đã xuất hiện dư luận râm ran cho rằng cơ quan điều tra đã "tha tội" cho bị can này; thậm chí cho rằng do không chứng minh được hành vi phạm tội của bị can Tám nên Cơ quan điều tra không thể tiếp tục giam giữ...

Trung tá Nguyễn Công Dự đã bác bỏ thông tin này, đồng thời cho biết: "Do lần kết luận này, Cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi tội danh của bị can Tám (từ tội giết người với vai trò đồng phạm thành tội che giấu tội phạm) và xét thấy cùng lúc, cả hai vợ chồng (Tám là vợ của bị can Quyên) cùng bị tạm giam, gây ảnh hưởng xáo trộn cuộc sống gia đình, việc học hành của con cái,… nên cơ quan điều tra đã đề xuất và được VKSND cùng cấp phê chuẩn, cho bị can Tám được tại ngoại. Điều này thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật".



Bị can Lê Thị Tám và Huỳnh Văn Quyền.

Vẫn theo lời của Trung tá Nguyễn Công Dự, sau xuất hiện luồng dư luận như đã kể trên, Cơ quan điều tra cũng đã cử cán bộ kết hợp cùng chính quyền và Công an cơ sở, tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu bản chất của vấn đề.

Theo bản kết luận điều tra số 21/KLĐT.PC45 ngày 21/7/2011 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, do bị mẹ ruột là Dương Thị Tám (82 tuổi) la rầy và có mâu thuẫn trước đó, vào khoảng 2h ngày 7/2/2007, Quyên đã dùng tay bóp cổ bà Tám cho đến chết rồi gọi vợ vào buồng ngủ, thừa nhận "do quá nóng giận nên đã lỡ tay giết mẹ". Sau đó, cả hai vợ chồng Quyên đã dùng bao, bỏ đầy gạch vào, cột xác nạn nhân mang ra sông Tân Hạnh bỏ xuống, phi tang. Đến 8h ngày 9/2/2007, người dân phát hiện xác nạn nhân nổi lên trên mặt sông. Vụ án từng gây xôn xao và căm phẫn trong dư luận tại địa phương.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 25/9/2008, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Huỳnh Văn Quyên mức án chung thân vì tội giết người; Lê Thị Tám 13 năm tù giam vì tội giết người với vai trò đồng phạm. Sau phiên tòa, VKSND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định kháng cáo đề nghị tăng hình phạt dành cho bị cáo Quyên từ chung thân lên tử hình nhưng phiên phúc thẩm của TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 3/3/2010 đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành điều tra lại vụ án, căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã có trong hồ sơ và các tài liệu, chứng cứ mới thu thập được nên ngày 5/7/2011 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội che giấu tội phạm, ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can Lê Thị Tám từ tội giết giết người thành tội che giấu tội phạm theo điều 313 Bộ luật Hình sự.



Theo Binh Huyền (CAND)