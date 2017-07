Chờ Bộ Công an mới khởi tố Mường Thanh

Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XV về vấn đề trật tự đô thị ngày 5-7, nhiều đại biểu HĐND TP Hà Nội đã đề nghị Công an Hà Nội cho biết mức độ vi phạm, tiến độ xử lý các vụ vi phạm về xây dựng, nhà ở trên địa bàn Hà Nội mà các cơ quan chức năng của TP đã chuyển hồ sơ cho phía Công an TP.

Xem xét các khả năng khởi tố

Trả lời nội dung này, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay: Thanh tra TP Hà Nội đã chuyển sang cho Công an TP điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số đơn vị liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng từ năm 2016 đến nay. Trong đó điển hình là các dự án do Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần Bemest (đều thuộc Tập đoàn Mường Thanh, do ông Lê Thanh Thản làm chủ).

“Đây là đơn vị triển khai rất nhiều dự án trên địa bàn TP Hà Nội với khoảng 12 dự án. Các dự án này qua điều tra đều thấy rằng có dấu hiệu tội trốn thuế, thứ hai là vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo Điều 273 của Bộ luật Hình sự” - ông Khương nói.

Ông Khương cho biết thêm Bộ Công an cũng nhận được kết luận của Thanh tra Chính phủ về các sai phạm của Mường Thanh ở 21 tỉnh, thành trong cả nước. Vì vậy trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội phải phối hợp chặt chẽ với Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị này trên địa bàn.

“Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can chúng tôi đang chờ ý kiến của Bộ Công an. Nếu để cho cơ quan điều tra của Công an TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến các vi phạm trên địa bàn TP thì sang tuần, sau khi có ý kiến của lãnh đạo bộ thì chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các cá nhân liên quan”. Tướng Khương nói thế và cho hay: “Nếu Bộ quyết định cho C46 khởi tố chung đối với vi phạm ở 21 địa phương thì chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã điều tra xác minh cho bộ để Bộ giải quyết” .

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại về các thông tin trên đây, ông Lê Thanh Thản nói rất ngắn gọn: “Anh không biết việc này, bạn nên gặp anh Khương mà hỏi”.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi chiều 5-7, ông Khương cho biết trong 12 dự án của “Tập đoàn Mường Thanh” cơ quan điều tra mới phát hiện dấu hiệu trốn thuế và vi phạm quản lý nhà ở. “Tất cả cái đó bây giờ mới là dấu hiệu. VKS, cơ quan điều tra phải ngồi với nhau đánh giá những cái đó” - ông Khương nói.





Kiểm điểm cán bộ chậm xử lý sai phạm Mường Thanh

Liên quan đến sai phạm của Mường Thanh trong công trình tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp tại Khánh hòa, ngày 5-7, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết chủ tịch UBND tỉnh đã giao giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ, chưa xử lý triệt để các sai phạm của DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên - chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một cán bộ Sở Xây dựng cho hay Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát các thủ tục pháp lý để buộc DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên tháo dỡ ba tầng xây vượt quy định tại công trình Mường Thanh Khánh Hòa. Nếu chủ đầu tư không chấp hành, Sở Xây dựng báo cáo, đề nghị UBND tỉnh cho tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.

Theo hồ sơ, năm 2014 dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận, phê duyệt cho xây dựng 47 tầng và được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng.

Tháng 1-2016, khi công trình trên xây đến tầng 33, UBND tỉnh có thông báo yêu cầu chủ đầu tư dự án lập phương án điều chỉnh kiến trúc công trình cho phù hợp với đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025, không được xây dựng vượt quá 40 tầng. Thế nhưng DNTN xây dựng số 1 Điện Biên vẫn tiếp tục cho thi công, đến giữa năm 2016 thì xây lên 43 tầng.

Tháng 9-2016, Sở Xây dựng ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng, đồng thời đình thi công đối với dự án trên. Tháng 11-2016, Sở Xây dựng ban hành phụ lục điều chỉnh giấy phép xây dựng, trong đó chiều cao xây dựng toàn công trình là 40 tầng cộng hai tầng hầm. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các tầng đã xây và đã bán căn hộ đến tầng 47...