Chợ bỏ hoang giữa thành phố

Tại TP.HCM có một số chợ khá lớn, kinh phí xây dựng nhiều tỉ đồng nhưng bị bỏ hoang do tiểu thương không vào kinh doanh. Nghịch lý là ngay gần các chợ này lại có những chợ tự phát hoạt động nhộn nhịp.

Xây xong rồi “đắp chiếu”

Chợ An Sương (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) rộng gần 9.500 m2, hoàn thành năm 2004. Với kinh phí xây dựng gần 19 tỉ đồng, chợ An Sương được kỳ vọng trở thành chợ trung tâm của quận 12. Nhưng sau khi xây xong, do người dân không chịu vào buôn bán nên chợ “trùm mền” cho đến nay. Tương tự, chợ Tân Phú (phường Tân Phú, quận 9) rộng gần 4.000 m2, được xây từ năm 2004 với kinh phí hơn 2,2 tỉ đồng nhưng chỉ hoạt động được ba tháng rồi ngưng hẳn.

Tuy không bị bỏ hoang nhưng chợ Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Phú) cũng đang hoạt động cầm chừng. Chợ có 216 sạp nhưng chỉ có khoảng 40 tiểu thương. Đáng nói hơn, các tiểu thương chủ yếu dùng sạp chợ để cất hàng hóa, còn việc buôn bán đều diễn ra ở ngoài đường.

Một nghịch lý chung là ngay cạnh những ngôi chợ bỏ hoang lại mọc lên những chợ tự phát hoạt động nhộn nhịp. Cụ thể, cách chợ Tân Phú khoảng vài trăm mét là chợ tự phát Cây Dầu đã tồn tại nhiều năm nay. Cách chợ An Sương khoảng 200 m cũng có một chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường Trường Chinh, gây ùn tắc giao thông.

Chợ Tân Phú, quận 9 hoạt động được ba tháng thì đóng cửa từ năm 2004 đến nay. Ảnh: V.HOA

Cách chợ Tân Phú vài trăm mét, chợ tự phát Cây Dầu thường xuyên gây cản trở giao thông nhưng địa phương không dẹp nổi. Ảnh: V.HOA

Tiếp tục nằm chờ

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận 12, một trong những nguyên nhân khiến chợ An Sương ế ẩm là dân cư tại khu vực xung quanh chợ còn thưa thớt. Ông Mai Văn Hữu, Giám đốc Ban Quản lý dự án An Sương (thuộc Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà TP), nói thêm: Khi xây xong, chợ thiếu đường kết nối với các khu vực xung quanh, một số hạng mục không đúng tiêu chuẩn nên không thuận tiện cho tiểu thương.

Trong khi đó, theo các tiểu thương, việc kinh doanh tại chợ Tân Phú rất khó khăn do chợ nằm quá sát quốc lộ 1A nhưng lại khép kín giữa khu dự án nhà ở của nhân viên Nhà máy Đường Biên Hòa. Chợ chỉ có một lối ra vào duy nhất nối với con đường một chiều bên hông quốc lộ. Để tiện mua bán, các tiểu thương bày hàng ra ngay trên con đường này, gây cản trở giao thông. Theo báo cáo của UBND phường Tân Phú, phương án giữ lại chợ Tân Phú gặp khó khăn do phải mở rộng đường vào (phụ thuộc vào quận). Còn nếu chuyển đổi công năng của chợ thì lại không có quỹ đất để xây chợ mới.

Còn với chợ Bình Hưng Hòa, ông Phan Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, cho hay: Tiểu thương không chịu vào bán trong chợ vì diện tích các sạp quá nhỏ, chỉ khoảng 1,5 m2. Theo ghi nhận của chúng tôi, việc xây dựng ngôi chợ này còn rất nhiều khiếm khuyết, chẳng hạn như lối đi giữa các dãy sạp cách nhau chưa đầy 1 m, trong khi theo quy định phải trên 3 m. Chợ cũng không có nhà vệ sinh, không bãi để xe. Ông Phong cho hay phường đang thanh tra lại quá trình xây dựng chợ, trên cơ sở đó đề xuất quận Tân Phú có giải pháp xử lý phù hợp.

Theo chỉ đạo của UBND TP, sau tám năm bỏ hoang, chủ đầu tư vừa phải bỏ hơn 12 tỉ đồng để cải tạo chợ An Sương. Dự kiến chợ sẽ được đưa vào khai thác trước tết Nhâm Thìn 2012. Tuy nhiên, chợ An Sương có hoạt động hiệu quả như mong muốn hay không thì còn phải chờ thời gian trả lời.

Còn khá nhiều chợ bỏ hoang Tại Hà Nội, chợ tạm Ngã Tư Sở, quận Đống Đa được xây dựng với kinh phí hơn 10 tỉ đồng nhưng sau khi xây xong đã không hoạt động. Một số chợ khác cũng cùng chung số phận như Xanh Văn Quán (quận Hà Đông), Vân Đình (huyện Ứng Hòa), Trung Văn (huyện Từ Liêm)… Tỉnh Bình Phước cũng có khá nhiều chợ bỏ hoang hoặc hoạt động không hiệu quả như Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập), Tân Quan (huyện Chơn Thành), chợ biên giới Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp). Tại các tỉnh ĐBSCL, tình trạng trên cũng khá phổ biến. Cụ thể, tỉnh An Giang có tới 15 chợ hoạt động không hiệu quả, Sóc Trăng có hơn 10 chợ…

VIỆT HOA - MINH HIẾU