Chờ bộ nên trả căn cước công dân chậm trễ

Từ đầu năm 2016, người dân thay vì được cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng minh nhân dân (CMND) sẽ được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD). Tuy nhiên, việc cấp thẻ CCCD đang bị chậm trễ khiến người dân gặp nhiều khó khăn, bất tiện. “Khi làm thủ tục đổi thẻ CCCD thì CMND cũ của cháu tôi bị tạm giữ nên không thể thực hiện được các giao dịch” - bà Nguyễn Thị Kiểu (ngụ quận 4, TP.HCM) nói.

Lố hẹn nhiều lần, dân tới lui và chờ

Bà Nguyễn Thị Kiểu cho hay tháng 2-2016, cháu bà xin cấp đổi CMND sang thẻ CCCD tại Công an quận Tân Bình. Biên nhận hẹn ngày 22-2 trả kết quả. Đến ngày hẹn, cháu bà đến công an quận thì được báo chưa xong. Nhiều lần sau đó, cháu bà tiếp tục đến nơi hỏi nhưng nơi này không cho biết khi nào có kết quả.

Tương tự, ngày 23-2, ông Nguyễn Xuân Cơ (ngụ quận Thủ Đức) đến công an quận này làm thủ tục cấp CCCD do giấy CMND bị mất. Theo phiếu hẹn trả kết quả, đến ngày 16-3 ông nhận được kết quả.

Chờ tới ngày hẹn, ông Cơ lên lấy thẻ CCCD nhưng công an quận trả lời chưa có. Đại diện Đội Quản lý hành chính - trật tự xã hội thuộc công an quận cho biết do thẻ từ trung tâm CCCD quốc gia ở Hà Nội chưa chuyển về kịp nên hẹn ông một khoảng thời gian nữa hoặc để lại số điện thoại để khi nào có thì công an quận sẽ mời ông đến nhận.

Tình trạng trễ hẹn cũng xảy ra ở nhiều nơi trên tại quận, huyện khác của TP.HCM. Theo đó, nhiều người được hẹn tới rồi được hẹn tiếp và họ phải liên hệ bốn, năm lần mới xong. Trong số những trường hợp chúng tôi vừa nêu, người dân hiện đã nhận được thẻ CCCD với khoảng thời gian bị trễ hẹn từ hai đến ba tuần.

Ngoài thẻ, người dân còn nhận được thư xin lỗi và giải thích của cơ quan công an về việc chậm trễ. Trường hợp ông Cơ, Công an quận Thủ Đức liên hệ điện thoại nhiều lần mời ông nhận và cuối cùng cử cán bộ đến tận nhà trả CCCD cho ông.





Người dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD ở PC64, Công an TP.HCM. Ảnh: HTD

Giải quyết hồ sơ nhanh vẫn trễ

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng trễ hẹn trong cấp thẻ CCCD đang xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM. Theo trả lời của lãnh đạo công an các quận, huyện thì nguyên nhân nằm ở khâu khác, không thuộc khâu giải quyết hồ sơ. Trung tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức, nói: “Việc duyệt in thẻ CCCD được thực hiện từ Hà Nội, không thuộc chức năng của công an quận. Như trường hợp của ông Cơ, Công an quận Thủ Đức nhận thẻ CCCD của ông trễ 13 ngày”.

Tương tự, Trung tá Hồ Minh Hòa, Trưởng Công an quận Tân Bình, cho hay sau khi hoàn tất quy trình thụ lý hồ sơ của cháu bà Kiểu, ngay trong ngày, công an quận đã chuyển hồ sơ về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64), Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), Bộ Công an để in và cấp thẻ CCCD theo thẩm quyền. “Theo quy định, trường hợp cấp đổi là 15 ngày làm việc nên trong biên nhận hẹn trả, chúng tôi ghi ngày 22-2. Tuy nhiên trong thực tế, quá 20 ngày so với biên nhận công an quận mới nhận được thẻ CCCD do C72 chuyển về” - Trung tá Hòa thông tin.

Trung tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết thêm, từ khi triển khai công tác cấp thẻ CCCD đến nay, lượng người dân đến làm thủ tục tại Công an quận Thủ Đức tăng cao. Tuy nhiên, thẻ CCCD từ Trung tâm CCCD Quốc gia (ở Hà Nội) chuyển đến công an quận còn chậm trễ, gây khó khăn và bức xúc cho người dân. “Vì vậy, chúng tôi phải cử cán bộ phụ trách mảng thường xuyên liên lạc với Trung tâm CCCD Quốc gia để báo từng lô CCCD không về hoặc về trễ. Ngoài ra, công an quận còn có công văn gửi công an cấp trên phản ánh và xin ý kiến giải quyết” - ông Nam nói.

Lãnh đạo Công an quận Tân Bình cũng cho biết đơn vị đã báo cáo PC64 kiến nghị Bộ Công an sớm khắc phục sự chậm trễ để phục vụ người dân tốt hơn.