Cho chi cục trưởng từ chức vì... sinh con thứ 4

Như đã đưa tin, ngày 28-4, ông Trang được UBND tỉnh Nghệ An điều động, bổ nhiệm từ phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An lên làm chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Nghệ An.

Sau khi lên chức, báo chí nêu nghi vấn ông Trang "lách luật" làm thủ tục ly dị để vợ sinh con thứ ba và thứ tư nhằm không bị kỷ luật. Trong khi đó, giấy khai sinh con thứ ba và thứ tư ghi rõ cha là ông Chu Trọng Trang.

Cán bộ dân số, kế hoạch hóa gia đình xã Hưng Lộc (TP Vinh, Nghệ An) trả lời báo chí cho biết vợ chồng ông Trang đã đến xã nộp tiền phạt vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình do sinh con thứ ba và thứ tư vào các năm 2010 và 2013.



Ông Chu Trọng Trang (phải) ngày nhận quyết định được điều động bổ nhiệm chức vụ chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Vừa qua, ông Trang có đơn xin thôi chức vụ chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An và nguyện vọng muốn quay xuống giữ lại chức phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An.



Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, ông Trang đã nghiêm túc, thành thật thừa nhận các nội dung báo chí nêu là đúng sự thật. BS Trang cũng thừa nhận trước đây đã báo cáo chưa đầy đủ trong các bản tường trình với Sở Y tế tỉnh Nghệ An và xin rút khỏi vị trí chi cục trưởng Chi cục ATVSTP.

Sau khi nhận được báo cáo tường trình và đơn xin thôi chức chi cục trưởng, Sở Y tế đã họp và thống nhất đồng ý với nguyện vọng của BS Trang.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cho ông Trang được phân công về lại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An và giữ chức vụ phó giám đốc trung tâm.