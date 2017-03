Cho hưởng án treo sai nên bị kháng nghị

Sáng 27-5, Huân chạy ôtô tải, đến đoạn đường thuộc xã Hòa Hiệp Nam (Đông Hòa) đã chạy xe vượt sai quy định, đụng phải một chiếc xe máy làm một người chết, một người bị thương. Xử sơ thẩm, TAND huyện Đông Hòa phạt Huân một năm tù treo về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo VKS tỉnh Phú Yên, tai nạn xảy ra lỗi hoàn toàn do bị cáo. Bị cáo có nhân thân xấu, từng ba lần bị xử phạt hành chính: Một lần bị Công an tỉnh Phú Yên phạt 300 ngàn đồng về hành vi điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định. Lần khác, bị Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) phạt 300 ngàn đồng cũng vì vi phạm trên. Một lần nữa, bị cáo lại bị Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) phạt 150 ngàn đồng về hành vi điều khiển xe thải mùi hôi thối vào không khí.

Do đó, việc tòa sơ thẩm chỉ phạt bị cáo một năm tù treo là trái quy định tại Điều 60 BLHS và Nghị quyết số 01 ngày 2-10-2007 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Theo đó, tòa chỉ cho người bị xử phạt tù hưởng án treo nếu ngoài những tình tiết giảm nhẹ, họ còn có nhân thân tốt, được chứng minh là ngoài lần phạm tội này luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân, chưa có tiền án, tiền sự...

HT