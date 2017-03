Chở khách đi chùa, ô tô lao vào nhà dân

Xe khách 53S-8622 do tài xế Phan Thành Được điều khiển chở 17 người đi từ Bình Dương đến An Giang lễ chùa đã va quẹt với xe tải 54N-5455 đang băng qua đường. Bị mất lái, xe khách lao theo quán tính, tông xe máy do chị Đào Thị Thanh Thảo điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Sau đó lao vào cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ bên đường trước khi dừng lại.

Chiều cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 1A (địa phận xã An Dân, Tuy An, Phú Yên) một xe khách chở 46 hành khách đã tông vào đuôi xe ô tải 54X-9169 cùng chiều phía trước. Xe tải bị đẩy mạnh, tông vào đuôi xe ô tô khách 89L-1218. Đầu cabin xe tải vỡ nát, móp méo, ba người trên xe bị thương. Trên đường đưa đi cấp cứu, tài xế Nguyễn Quốc Tuấn đã tử vong, hai người còn lại nguy kịch.

Trước đó, tối 10-2, trên tuyến quốc lộ 1A thuộc xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định đã xảy ra vụ TNGT giữa xe khách 82B-001.93 với xe mô tô 77C1-124.56 do Nguyễn Luận (ngụ Hoài Tân, Hoài Nhơn) điều khiển chở hai người Đinh Văn Thuận và Trần Quang Vinh. Luận chết tại chỗ, Thuận và Vinh tử vong tại BV Đa khoa tỉnh.

VĂN NGỌC - N.ĐỨC - HƯƠNG HUYỀN