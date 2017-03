Cho mượn súng, cựu trinh sát và công an cùng lãnh án

Ngày 9-9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Thanh Tú (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức) 1 năm 4 tháng tù giam, Dương Trọng Hiếu (SN 1977, ngụ quận Tân Bình) 7 tháng 19 ngày tù giam và Hà Tuấn Anh (SN 1984, ngụ quận 8) 1 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.



Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Thanh Long Nguyên (SN 1979, ngụ quận 5) 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “che giấu tội phạm”.



Trước khi bị truy tố, Hiếu nguyên là trinh sát hình sự thuộc Công an TPHCM, đang công tác tại Công an quận 8 và có mối quan hệ thân thiết với Tú.



Theo cáo trạng, Hiếu được một người thân tặng khẩu súng Colt 45 khi còn đang công tác trong ngành công an và cho Anh mượn. Sau đó, vì mối quan hệ thân thiết nên Anh cho Tú mượn “lận lưng”.



Khoảng 22 giờ ngày 18-1, Hiếu và Anh cùng một số người khác uống rượu trên đường Trần Phú, quận 5. Trong lúc nhậu, Hiếu gọi điện “điều động” Tú đến để giải quyết chuyện tiền bạc.



Tại đây, nhóm Hiếu, Anh phát hiện Tú lận súng sau lưng nên xông vào đánh hội đồng. Tú bỏ chạy và bắn một phát súng xuống đất để thoát thân.



Hôm sau, Tú nhờ bạn gái là Nguyên đem khẩu súng đi phi tang và Nguyên mang ra để ở một gốc cây trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7). Một người nhặt ve chai phát hiện khẩu súng nên giao công an xử lý.



Theo T.Thiên (NLĐO)