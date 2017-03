Chở thiếu nữ say rượu vào nhà nghỉ rồi làm bậy

Chiều 14/9/2011, Phú cùng Tuấn và My (chưa xác định) từ Nha Trang vào Cam Ranh dự đám tang bạn. Tại đây Phú gặp P.T.K.H (15 tuổi), Đú, Ánh và Lượng (chưa xác định) là bạn quen trên mạng.



16h cùng ngày mọi người ra về, Phú rủ mọi người về nhà Phú ở Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang chơi, tất cả đồng ý. Về đến nhà, Phú rủ tất cả ra quán ốc trên vỉa hè đường Dã Tượng nhậu. Mọi người uống hết 3 lít rượu, sau đó tất cả quay lại nhà Phú.



Do uống nhiều rượu nên H. bị say nằm trên nền nhà nói nhiều và to tiếng. Cha mẹ Phú yêu cầu mọi người đưa H. về. Phú lấy xe máy của gia đình chở H. nhưng không đưa về nhà mà chở thẳng đến nhà nghỉ Bình Minh ở đường Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Phương, Nha Trang thuê phòng.



Khi vào phòng, H. bị nôn, sau đó nằm trên giường nói lung tung. Lợi dụng lúc đó, Phú giở trò đồi bại. H. xô Phú ra nhưng do quá say, lại nôn ói nhiều nên em không thể chống đỡ được.



Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Phú nằm ngủ. Nhân lúc đó, H. bỏ ra ngoài đón xe thồ về nhà Phú tìm bạn thì gặp cha của H. Nạn nhân kể lại vụ việc cho cha nghe. Ngày 15/9/2011, cha của H. làm đơn tố cáo hành vi của Phú đối với con gái mình đến công an.



Theo Hoàng Văn (Bee)