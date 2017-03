Chở xác chết vào công an huyện đập phá

Sau 2 ngày xét xử lưu động, chiều 11-7, TAND huyện Bù Đốp, Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vỵ (SN 1986, ngụ huyện Bù Đốp) 4 năm tù về hai tội “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.



Với cùng 2 tội danh trên, 27 bị cáo khác bị phạt tổng cộng 44 năm tù (mỗi bị cáo từ 10 đến 28 tháng tù).





28 bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động vào sáng 11-7 (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).



Theo cáo trạng, ngày 23-9-2011, Huỳnh Thanh Thắng (tức “Chín Mão”, SN 1987, ngụ Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, hành nghề buôn gỗ) bị công an huyện Bù Đốp ra quyết định khởi tố và tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.Đến khuya 7-10-2011, các phạm nhân bị giam chung phòng phát hiện Thắng có biểu hiện bất thường, thở mạnh và nấc liên tục nên báo cho cán bộ trực tại nhà tạm giam, tạm giữ Công an huyện Bù Đốp. Ngay sau đó, Thắng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp nhưng đã tử vong sau đó.Biên bản khám nghiệm tử thi của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) xác định Thắng chết do thiếu dưỡng khí co tim cấp tính, phù phổi gây suy hô hấp, truy tim mạch cấp.Khi biết vụ việc, cho rằng Thắng chết do bị công an đánh, sáng 8-10-2011, Nguyễn Văn Vỵ cùng người nhà của Thắng dùng xe tang chở xác Thắng đến trụ sở Công an huyện Bù Đốp để gây rối, đập phá.Dù lực lượng CSGT huyện Bù Đốp yêu cầu dừng xe tang lại nhưng nhưng Vỵ vẫn không chấp hành, lái xe tông thẳng vào xe tổ tuần tra CSGT rồi chạy thẳng về trụ sở Công an huyện Bù Đốp.Tại đây, Trần Thị Thanh Hiếu và Trần Văn Cu (cùng SN 1993, cả hai là em của Thắng) và hàng chục đối tượng khác chửi bới, kích động đám đông dẫn đến có hơn 1.000 người đứng xem.Đáng chú ý, nhiều đối tượng dù không quen biết với gia đình Thắng nhưng vẫn tham gia ném đá vào trụ sở công an, xô ngã cánh cổng trụ sở Công an huyện Bù Đốp và gây ách tắc giao thôn nhiều giờ trên tuyến đường Lộc Tấn – cửa khẩu Hoàng Diệu.Đến 20 giờ 30 cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước điều xe chữa cháy đến hỗ trợ, lúc này Công an huyện Bù Đốp mới giải tán được đám đông.Tại phiên tòa, tất cả 28 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt.Theo T. Tiến (NLĐ)