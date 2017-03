Cho xây nhà không phép, thanh tra xây dựng lãnh án

Theo C.MAI (TTO)



Các bị cáo được giảm án gồm: Phan Ngọc Huệ (chủ nhà) từ 6 năm tù còn 5 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ, Mai Văn Mười (thầu xây dựng) và Nguyễn Ngọ Môn (làm nghề chạy xe ôm) từ 3 năm còn 2 năm 6 tháng tù, Trần Trung Hiếu (làm dịch vụ nhà đất) từ 3 năm còn 2 năm 3 tháng tù cùng về tội “môi giới hối lộ”.Theo bản án, tháng 5-2011 Phan Ngọc Huệ muốn sửa căn nhà của mình theo hướng đúc giả sàn gỗ. Tuy nhiên do một phần căn nhà nằm trong lộ giới mở rộng đường Tôn Đản, đến quận hỏi thăm thấy thủ tục yêu cầu phải chờ lâu nên Huệ đã nhờ Mười lo luôn thủ tục giấy phép khi xây nhà.Mười thông qua Môn (chú vợ của Mười) nhờ móc nối với bị cáo Hiếu (chuyên làm dịch vụ nhà đất nên có nhiều mối quen biết với thanh tra xây dựng). Hiếu đã gọi điện cho Hiền và được Hiền đồng ý sẽ làm ngơ cho Huệ xây nhà (khu vực nhà Huệ do Hiền phụ trách kiểm tra) với điều kiện Huệ phải làm trong ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.Khi căn nhà của Huệ đang vào giai đoạn hoàn thiện, do việc xây dựng có ảnh hưởng tới các căn nhà xung quanh nên có đơn của người dân gửi đến UBND phường 15, quận 4. UBND phường đến kiểm tra, phát hiện nhà Huệ xây không phép nên đã lập biên bản vi phạm.Thấy vậy, Mười yêu cầu Huệ đưa tiếp 5 triệu để “chạy”, Huệ chỉ đồng ý đưa thêm 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó UBND phường vẫn ra quyết định xử phạt hành chính đối với Huệ (12,5 triệu đồng) nên Huệ đã gửi đơn tố cáo Mười, Môn và Hiếu để đòi lại tiền. Từ đơn tố cáo của Huệ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.