Cho xe rẽ quốc lộ 14E: Tỉnh Quảng Nam phản ứng

Các doanh nghiệp vận tải đang rất lo lắng chờ quyết định cuối cùng của Bộ GTVT. Ảnh: H.KHÁ

Hầu hết các cơ quan chức năng đều phản ứng với kiến nghị của Cục Quản lý Đường bộ Việt Nam với Bộ GTVT cho phân luồng xe tải trên 15 tấn đi theo đường 14E. Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, quốc lộ 14E nhiều đoạn thiết kế mặt đường 3,5 m, có 12 cầu mức chịu tải tối đa 13 tấn, không thể đảm bảo an toàn cho xe trên 15 tấn. Cách đây sáu năm, Cục Đường bộ Việt Nam đã có lần đề nghị dùng đường này để phân luồng xe nhằm giảm tải cho cầu Bà Rén, khi ấy lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã không đồng ý.

Ông Bùi Tô Hoài, Phó Tổng Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ V, khẳng định xe ở mọi mức trọng tải vẫn qua cầu Bà Rén bình thường trong những ngày này theo sự chỉ huy giao thông của đơn vị thi công cầu Bà Rén - đi từng làn một, giữ khoảng cách và hạ vận tốc. Với kiến nghị ngày 24-11 của Cục nâng mức cấm tải lên 20 tấn, ông Hoài cho biết Cục kiến nghị nâng mức cấm tải lên 20 tấn thì Cục sẽ chịu trách nhiệm.

Chiều cùng ngày, ông Trần Viết Hòe, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng, đã có văn bản kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc cấm xe tải trên 20 tấn qua cầu Bà Rén. Ông Hòe nói: “Đây là một đề xuất khá đột ngột, trên 1.000 xe phải khốn đốn. Hậu quả này vô cùng khốc liệt, trong đó đường Hồ Chí Minh qua địa phận Quảng Nam-Kon Tum vô cùng nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn, chưa ổn định và bị sạt lở do đợt bão lũ... Chúng tôi vẫn biết vấn đề an toàn giao thông là trên hết. Chúng tôi đề nghị giải pháp: Cho xe vận tải hàng hóa qua cầu có tải trọng đúng theo Quyết định 60/QĐ-BGTVT với cự ly và tốc độ an toàn quy định, theo sự hướng dẫn của nhân viên quản lý đường bộ. Phân thời gian trong ngày cho xe tải qua lại cầu. Trong thời gian này cần tiếp tục gia cố, theo dõi thường xuyên những diễn biến xấu và khẩn trương xây dựng cầu phụ để thay thế...”.

Hôm nay (26-11), ông Mai Văn Đức, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, sẽ kiểm tra thực tế và đưa ra mức kiến nghị cuối cùng cho xe trên 15 tấn hay trên 20 tấn.

HỮU KHÁ