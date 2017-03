Cho xuất ngũ trước thời hạn vì rượt đuổi người vi phạm giao thông

Trung sĩ Quý là chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn, thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ, Công an tỉnh Đồng Nai chứ không phải nằm trong biên chế của ngành công an. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai cũng đang tiến hành xác minh sự việc để tiến hành kỷ luật đối với trung sĩ Quý.

Cũng theo thượng tá Đạt, liên quan đến sự việc trên, đối với hai chiến sĩ CSGT TP. Biên Hòa là Nguyễn Bá Vĩnh và Mai Quốc Long mặc dù không liên quan đến việc trung sĩ Quý rượt đuổi người vi phạm giao thông mà chỉ nằm trong tổ công tác. Nghĩa là hai chiến sĩ CSGT Vĩnh và Long không vi phạm tuy nhiên xét tính chất cùng tham gia tổ công tác nên Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định hai chiến sĩ CSGT trên làm công tác khác không cho ra đường tuần tra nữa.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 16-8, Đội CSGT Công an TP.Biên Hòa gồm, tổ tuần tra kiểm soát giao thông gồm tổ trưởng Nguyễn Bá Vĩnh, hai tổ viên Mai Quốc Long và Hồ Trung Quý được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (xã Hóa An, TP.Biên Hòa), thời gian từ 4 giờ sáng đến 11 giờ 30.

Khi thời gian tuần tra gần kết thúc, khoảng 11 giờ 30, tổ tuần tra phát hiện anh Đỗ Văn Tiến (22 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển xe máy biển số 60B8-45473 chỏ bạn gái trên cầu vượt Hóa An (hướng TP.Biên Hòa đi Bình Dương) rẽ phải phải đi ngược chiều vào đường một chiều.

Khi gặp tổ tuần tra thì anh Tiến quay đầu xe bỏ chạy. Trung sĩ Quý đã điều khiển mô tô đuổi theo anh Tiến để dừng xe xử lý. Tuy nhiên trung sĩ Quý không xử lý theo quy trình mà lại dùng tay đánh vào đầu (anh Tiến đội mũ bảo hiểm) và dùng gậy đánh vào chân anh Tiến. Hành động này của trung sĩ Quý gây bức xúc cho người dân chứng kiến sự việc.