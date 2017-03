Chọn đường từ TP.HCM về vui tết

Theo ông Đậu An Phúc, Trưởng phòng Khai thác Hạ tầng Giao thông Đô thị, Sở GTVT TP.HCM, tùy theo loại phương tiện sử dụng mà người dân từ TP.HCM đi về các tỉnh miền Đông hoặc miền Tây ăn tết có thể lựa chọn các lộ trình sau.

Từ TP.HCM về các tỉnh miền Đông có ba phương án:

Lộ trình 1: Bến xe Miền Đông - quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu 1 - quốc lộ 13 - quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai 1 - cầu vượt Ngã ba Vũng Tàu - quốc lộ 1 - ngã tư Dầu Giây. (Ảnh 1)





Với lộ trình này, một số điểm trên quốc lộ 1 có thể xảy ra ùn ứ, như khu vực ngã tư Bình Phước hoặc trước khu du lịch Suối Tiên.

Lộ trình 2 (dài 72 km, dành cho ô tô): Bến xe Miền Đông - quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn 2 - xa lộ Hà Nội - nút giao Cát Lái - Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - vành đai 2 - đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - rẽ trái vào quốc lộ 51 - rẽ phải vào tỉnh lộ 769 (đường mới khánh thành, đẹp) - quốc lộ 1. (Ảnh 2)





Ở lộ trình này, Sở GTVT lưu ý khu vực ngã tư Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh có thể xảy ra ùn tắc, người dân và các tài xế có thể theo hướng Nguyễn Xí vào Ung Văn Khiêm để ra lại đường Điện Biên Phủ. Ngoài ra, đoạn từ Đồng Văn Cống (nối Mai Chí Thọ - vòng xoay Mỹ Thủy) trên địa bàn quận 2 cũng được cảnh báo có khả năng ùn tắc.

Lộ trình 3: Cũng dành cho ô tô với điểm xuất phát và đoạn đầu tương tự lộ trình 2 nhưng sau khi đổ từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào tỉnh lộ 769 thì rẽ phải vào hương lộ 10 (đi Cẩm Đường) - rẽ trái vào quốc lộ 56 - quốc lộ 1 tại thị xã Long Khánh. (Ảnh 3)





Từ các tỉnh miền Đông về lại TP.HCM cũng có ba lộ trình ngược với các lộ trình vừa nêu, như ngã tư Dầu Giây đi quốc lộ 1 - quốc lộ 13 - Bến xe Miền Đông (dài 60 km); hoặc từ ngã tư Dầu Giây vào tỉnh lộ 769 - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - quốc lộ 51 - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - vành đai 2 - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - Bến xe Miền Đông (dành cho ô tô, dài 72 km); hoặc quốc lộ 1- quốc lộ 56 - hương lộ 10 - tỉnh lộ 769 - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - quốc lộ 51 - cao tốc Long Thành - vành đai 2 - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - Bến xe Miền Đông (dành cho ô tô, dài 69 km).

Bạn đọc ở khu vực quận 12, Thủ Đức… có thể theo quốc lộ 1 rẽ vào quốc lộ 1K tại nút giao Linh Xuân (quận Thủ Đức) để đi Biên Hòa, đi tiếp về Đà Lạt hoặc các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận.

Tương tự, ở phía quận 7, quận 2, quận 9… Nếu không theo các lộ trình trên cũng có thể từ TP.HCM qua phà Cát Lái về Nhơn Trạch (Đồng Nai) ra quốc lộ 51 rồi về Vũng Tàu hoặc rẽ phải vào tỉnh lộ 769 và đi tiếp như các lộ trình đã nêu.

Trong khi đó, từ TP.HCM đi về các tỉnh miền Tây có thể theo một trong các lộ trình sau:

Lộ trình 1 (dành cho ô tô): quốc lộ 1 - đường dẫn cao tốc TP.HCM, Trung Lương - cao tốc TP.HCM, Trung Lương - ngã tư Đồng Tâm - quốc lộ 1. (Ảnh 4)





Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - ngã ba Phú Mỹ - tỉnh lộ 866 - tỉnh lộ 865 - tỉnh lộ 867 - quốc lộ 1. Lộ trình này thích hợp cho người đi xe máy, ô tô dưới chín chỗ nhưng đi đến khu vực ngã ba Đồng Tâm (Tiền Giang) có thể bị kẹt xe. (Ảnh 5)





Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - tỉnh lộ 868 - đường Tứ Kiệt - quốc lộ 1, thích hợp cho ô tô con và xe máy nhưng có thể gặp ùn ứ tại ngã tư Cai Lậy (Tiền Giang). (Ảnh 6)





Lộ trình 4: Quốc lộ 1 - Võ Việt Tân - Thanh Tâm - tỉnh lộ 868 - đường Tứ Kiệt - quốc lộ 1. Tương tự lộ trình vừa nêu, lộ trình này dễ gặp ùn ứ tại ngã tư Cai Lậy. (Ảnh 7)





Lộ trình 5: Quốc lộ 1 - Vĩnh Long (Phó Cơ Điều) - quốc lộ 57 - tỉnh lộ 882 - quốc lộ 60 - cầu Hàm Luông - quốc lộ 60 - cầu Rạch Miễu - ngã ba Trung Lương - quốc lộ 1. Lộ trình này thích hợp cho người đi xe máy nhưng có thể gặp kẹt xe ở khu vực cầu An Hữu (Tiền Giang). (Ảnh 8)





Ngoài ra, nhiều người ở Đồng Tháp cũng chia sẻ thêm các lộ trình mà cả ô tô hay xe máy đều có thể đi dễ dàng với cự ly ngắn hơn. Cụ thể, từ TP.HCM vào tỉnh lộ 10 - thị trấn Đức Hòa (Long An) - xã Hựu Thạnh - đường N2 (có một đoạn còn hơi xấu) - quốc lộ 62 qua thị trấn Tân Thạnh rồi đi về Đồng Tháp qua ngã Trường Xuân (vườn quốc gia Tràm Chim). Nếu không cứ theo quốc lộ 1 hoặc cao tốc Trung Lương đến TP Tân An (Long An) rồi rẽ phải vào quốc lộ 62, đi hướng về huyện Tân Thạnh (Long An) rồi đi Đồng Tháp cũng qua ngã Trường Xuân, vườn quốc gia Tràm Chim (hướng này hợp hơn với ô tô do có một đoạn đi trên cao tốc Trung Lương). Theo nhiều người, hướng này còn có thể về được một số nơi ở An Giang nhanh hơn gần một giờ so với việc đi quốc lộ 1, qua cầu Mỹ Thuận.

MINH PHONG