Chồng bị kiện vì tự ý xài tiền chung

Có thể sẽ khó thi hành Vụ việc khá lạ này tuy đơn giản nhưng thực tế có thể sẽ khó THA. Bởi trong trường hợp anh T. không có tài sản riêng thì việc khấu trừ thu nhập hằng tháng cũng khó do công việc của anh tại cảng cá là thời vụ, làm ngày nào lấy tiền ngày đó. Giá trị một nửa chiếc xe máy Wave Alpha cũ thì chắc chắn không đủ để thi hành khoản tiền 25 triệu đồng. Trong khi thu nhập hằng tháng được coi là tài sản chung của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân cũng chỉ đủ ăn hằng ngày. Do đó, khả năng cơ quan THA có thẩm quyền giải quyết trả lại đơn THA là rất cao. Một điều cần lưu ý là theo Luật THA dân sự sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực từ ngày 1-7-2015), cơ quan THAkhông còn quyền trả lại đơn THA nữa. Do đó nếu sau ngày 1-7-2015 mà việc THA vẫn chưa xong thì cơ quan THA sẽ không được trả đơn mà phải tiếp tục theo dõi diễn biến để thấy khi nào có điều kiện thì thi hành tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi cho chị H. theo bản án đã tuyên. Ông VÕ THÀNH DANH, Chi cục trưởng

Chi cục Thi hành án dân sự quận 8, TP.HCM