Chống buôn lậu, hàng giả: Phải lưu ý đến “những nơi an toàn”

“Vấn đề cơ bản là đấu tranh chống gian lận thương mại buôn lậu có hiệu quả hay không xuất phát từ nội bộ các ngành chức năng trong sạch”. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã nhấn mạnh như thế tại buổi làm việc với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả 7 tháng đầu năm 2016 và hoạt động năm tháng cuối năm, ngày 26-8.

3000 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 10 vụ

Ông Nguyễn Văn Bách, Chi cục phó, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM (Thường trực BCĐ 389 TP.HCM cho biết trong bảy tháng đầu năm tại TP.HCM xử lí 16.569 vụ vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại. Trong đó có thể kể đến là thuốc lá lậu diễn biến phức tạp. Gần đây xuất hiện xe ô tô du lịch vận chuyển mỗi chuyến vài ngàn bao thuốc lá nhập lậu.

Các đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, khó kiểm tra, khó phát hiện như vận chuyển với số lượng ít (từ 250-450 bao thuốc lá/mỗi lượt), đóng giả làm sinh viên, học sinh đi học hoặc là người dân chở cá bánh kẹo trái cây, nhớt phế thải, ve chai nhằm qua mắt lực lượng chống buôn lậu.

Điều đáng chú ý là theo báo cáo của QLTT và Cục hải quan cho thấy các vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra rất ít. Chẳng hạn trong bảy tháng đầu năm QLTT xử lí gần 3000 vụ vi phạm nhưng chuyển cơ quan điều tra chưa đến 10 vụ.

Ông Trần Hùng, Phó chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 cho rằng nếu phối hợp tốt sẽ đẩy lùi ngăn chặn tình trạng buôn lậu gian lận thương mại.

Có sự tiếp tay

Ông Tuyến cho rằng nếu chúng ta làm tốt việc kiểm soát nội thì công tác phòng chống buôn lậu đạt kết quả cao hơn nhiều. Hầu như tất cả các vấn đề khe hở để cho đối tượng xấu tổ chức hoạt động buôn lậu làm hàng gian hàng giả, thực phẩm bẩn có phần xuất phát từ việc tiếp tay của một số cán bộ xấu cũng như sự buông lỏng quản lí, thiếu kiểm soát của người đứng đầu các đơn vị.



Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (bìa phải) tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, chiều 26-8. Ảnh: Tú Uyên

Theo ông Tuyến tất cả vấn đề phải được thực hiện theo đúng pháp luật, những vụ nào vi phạm hành chính thì xử lí hành chính, những vụ đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì chuyển sang cơ quan điều tra, quan điểm của thành phố rất rõ ràng. Tất nhiên không loại trừ các vụ có vấn đề tiêu cực, có biểu hiện là làm nhẹ hồ sơ đi thay vì hình sự chuyển sang hành chính và ngược lại. Cũng có trường hợp do nghiệp vụ thiếu hiểu biết… cũng ảnh hưởng đến môi trường đầu tư thành phố.

Ông Tuyến cho hay những vấn đề này đối với từng vụ việc cụ thể thành phố sẽ họp và có sơ kết đánh giá hết sức lắng nghe dư luận để có cơ chế kiểm soát kiểm tra. Đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Văn phòng thường trực Ban 389 quốc gia để công tác đấu tranh hiệu quả hơn.

Phải quan tâm đến “những nơi an toàn”

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia cho biết trong quá trình thực hiện tuân thủ pháp luật là nguyên tắc bất di bất dịch. Khi phát sinh những khó khăn, chưa thuận lợi thì tiếp tục đề xuất. Quan trọng là sự phối hợp các cấp các ngành cùng đồng tâm hiệp lực vượt qua cản trở hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm sao tăng cường bám sát địa bàn, bám sát cơ sở nhận diện ra các đối tượng, hành vi vi phạm trên cơ sở đó mới đấu tranh. Vì vậy công tác nắm bắt tình hình, nâng cao trách nhiệm là vấn đề cần thiết trong tình hình hiện nay.

Theo ông Tuyến trước đây ở các quận huyện dường như khoáng trắng cho lực lượng chuyên trách như QLTT. Hiện nay việc quản lí địa bàn còn buông lỏng. Nếu quận huyện làm tốt trách nhiệm thì đối tượng xấu không có đất hoạt động”ông Tuyến nhấn mạnh.

Cùng quan điểm trên ông Trần Hùng Phó chánh văn phòng phải là trách nhiệm người đứng đầu. Nếu phát hiện ra người đứng đầu tiếp tay cho tiêu cực thì phải xử lí như cách chức; nếu có dấu hiệu hình sự thì làm rõ các vi phạm hình sự. Như vậy mới lấy lại niềm tin của người dân.

Ông Tuyến cho hay, hiện nay có tình trạng có những địa điểm tưởng an toàn nhất thì đối tượng xấu chọn tập kết hàng. Do đó, những nơi tưởng an toàn phải “quan tâm”.