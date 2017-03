Chống CSGT, thai phụ vào tù

Ngày 27-6, TAND quận 8-TPHCM xử lưu động đã tuyên phạt bị cáo V.T.T.D.(SN 1993, ngụ quận 8) mức án 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.





D. mang thai khoảng 6 tháng và đang bị tạm giam. Ảnh: Phạm Dũng



Theo cáo trạng, sáng 13-1, trước số nhà 676, Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 8, hai CSGT là anh Nguyễn Duy Trần và Nguyễn Minh Hoàng đi tuần tra phát hiện chồng bị cáo là L.Q.D. đi xe máy chở quá số người quy định (D. và một phụ nữ ngồi phía sau) nên ra lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ.Chồng D. không chấp hành mà rút chìa khóa bỏ đi, lúc này CSGT lập biên bản đưa xe về trụ sở xử lý. Bị cáo D. yêu cầu phạt tại chỗ nhưng không được chấp nhận.Nóng giận, D. nhào đến giật đứt dây chéo, cầu vai và quân hàm của anh Trần nhằm cản trở CSGT làm việc để chồng lấy xe đi.Tổ tuần tra đã đưa bị cáo D. về phường 4, quận 8 lập biên bản phạm tội, D. bị bắt giam sau đó.Hiện D. đang mang thai khoảng 6 tháng và đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an quận 8-TPHCM.Trước đó, TAND quận Bình Thạnh từng xử phạt Trung úy CSCĐ Trần Đại Phúc mức án 7 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ do có hành vi đánh CSGT.Cũng với hành vi tương tự, N.V.H (giảng viên một trường đại học) bị TAND quận Thủ Đức xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.Một vụ án đình đám trong năm 2011, trong phiên phúc thẩm bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi) TAND TPHCM đã tuyên phạt mức án 6 tháng tù do có hành vi chống đối CSGT.Theo Ph. Dũng (NLĐO)