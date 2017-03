Chồng cũ kiện đòi siêu mẫu Ngọc Thúy 288 tỷ đồng

Ông An cho rằng vợ cũ Phạm Thị Ngọc Thúy (31 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy) đã chiếm dụng toàn bộ số tài sản mà ông nhờ cô đứng tên trong thời gian còn là vợ chồng và lén chuyển nhượng cho người khác để tẩu tán tài sản.Trước đó, đơn kiện đã được ông An gửi đến tòa từ đầu tháng 10, tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ, TAND TP HCM đã yêu cầu nguyên đơn bổ sung các giấy tờ liên quan đến khối tài sản có giá trị "khủng" kiện đòi.









Theo đơn khởi kiện, ông An và Ngọc Thúy kết hôn vào tháng 9/2006 nhưng đến khoảng tháng 3/2008 hai người ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Trong thời gian hai người còn là vợ chồng, do ông An mang quốc tịch Mỹ nên phải nhờ vợ đứng tên sở hữu các tài sản ông mua tại Việt Nam. Khối tài sản này bao gồm rất nhiều cổ phiếu, xe hơi sang trọng, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP HCM và Phan Thiết (như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club)…Tuy nhiên trong đơn kiện ông An khẳng định "đã dùng số tiền có được trước thời điểm kết hôn để mua những tài sản ở Việt Nam" và đòi Ngọc Thúy phải trả lại toàn bộ khi đã ly hôn. Nguyên đơn cũng nêu rõ, sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3/2008, Tòa thượng thẩm bang California quyết định số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy phải được thu hồi trả cho mình vì được mua bằng tiền riêng.Trao đổi với PV, ông An cho biết đã nhiều lần yêu cầu Thúy giao trả lại số tài sản cho mình theo phán quyết của tòa song cô không thực hiện mà còn tẩu tán bằng cách chuyển nhượng cho mẹ và người khác đứng tên."Dù thắng hay thua tôi cũng mong sự việc được giải quyết nhanh chóng. Mong muốn cuối cùng của tôi khi theo đuổi vụ kiện này là đòi lại toàn bộ số tiền và chuyển lại cho 2 đứa con gái chứ không phải cho riêng mình", ông An nói.Ông An cũng cho biết thêm, Ngọc Thúy đang gửi đơn kiện lên tòa án Mỹ yêu cầu đòi tiền trợ cấp cho mình và con với mức thỏa thuận là 8.000 USD một tháng.Theo một người thân của Ngọc Thúy, siêu mẫu đang sống với 2 con tại Mỹ và đã ủy quyền cho mẹ tham gia vụ kiện của chồng cũ. "Cô ấy không muốn phát biểu gì về vụ việc. Nhưng nếu cô ấy chiếm giữ tài sản trái phép như đơn kiện của ông An liệu có thể sống bình yên ở Mỹ?", người này nói.Siêu mẫu Ngọc Thúy khá nổi tiếng trong làng giải trí , từng tham gia diễn xuất trong bộ phim "Đô la trắng". Cô quen biết đại gia Việt kiều Mỹ qua giới thiệu, nhanh chóng đi đến hôn nhân và theo chồng ra nước ngoài khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, chung sống chưa đầy 2 năm, họ đã chia tay khi có với nhau 2 con gái.Theo Hải Duyên (VNE)