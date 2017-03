Chồng dí xe bắt ghen vợ, làm chết tình địch

VKS quận Bình Tân (TP.HCM) vừa hoàn trả hồ sơ cho tòa án cùng cấp vụ Nguyễn Văn An bị truy tố tội vô ý làm chết người (theo khoản 1 Điều 98 BLHS). Theo đó, Viện giữ nguyên quan điểm tội danh này và không đồng ý với việc trả hồ sơ điều tra bổ sung của tòa trước đó.

Hậu quả chết người

Theo cáo trạng, vợ bị cáo An là nhân viên phục vụ một quán ăn trên đường Vành đai trong tại quận Bình Tân. Chiều 2-11-2013, anh Nguyễn Chí Nam đến quán này nhậu với một số bạn bè và vợ An. Đến tối, Nam lấy xe máy chở vợ An đến một quán khác ở quận 6 nhậu tiếp. Tàn cuộc nhậu, Nam và vợ An đi khách sạn. Khuya, từ khách sạn ra, Nam chở vợ An lưu thông trên đường Vành đai trong.

Ngay lúc này, An chạy xe phát hiện Nam chở vợ mình bèn đuổi theo và đến một đoạn thì tăng ga cho xe kè sát bên tay trái xe Nam, yêu cầu Nam dừng xe để hỏi chuyện. Thấy An đuổi theo, Nam tăng ga bỏ chạy. Do hai xe lưu thông sát nhau nên dẫn đến va chạm và cùng ngã làm Nam và vợ An bất tỉnh. Người dân đưa Nam đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã Nam tử vong. Vợ An được bạn đưa về phòng trọ. An cũng bị xây xát nhẹ và sau đó ra công an đầu thú. Kết luận giám định xác định Nam chết do đa chấn thương.





Tại cơ quan điều tra, An khai nhận mục đích dí xe theo Nam là để yêu cầu Nam dừng xe lại nói chuyện về mối quan hệ giữa Nam với vợ An. An không có mục đích ép xe Nam, việc Nam ngã dẫn đến tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của An.

Tòa và Viện chỏi nhau

Trên cơ sở này, VKS khởi tố, truy tố An về tội vô ý làm chết người. Tuy nhiên, khi hồ sơ chuyển qua tòa chuẩn bị xét xử thì TAND quận Bình Tân lại không đồng ý với tội danh này.

Theo tòa, trên thực tế tại nơi xảy ra vụ án cả hai xe (xe của An và xe của anh Nam) đều chạy với tốc độ cao. Trong lúc đó tay lái bên phải xe của An va chạm vào tay lái bên trái xe anh Nam làm cho cả hai xe ngã khiến anh Nam tử vong. Do việc điều khiển xe của An không giữ khoảng cách an toàn với xe anh Nam là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho cả người và xe tham gia giao thông đường bộ. Hành vi của An vi phạm Điều 8 và Điều 12 Luật Giao thông đường bộ, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nam. Còn các tình tiết khác chỉ là việc mâu thuẫn cá nhân chứ không phải là hành vi xâm hại đến tính mạng của anh Nam.

Từ đó tòa cho rằng hành vi của An cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (theo Điều 202 BLHS) chứ không phải tội vô ý làm chết người như cáo trạng truy tố. Do vậy tòa trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, VKS lại không đồng tình với tòa và vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Theo Viện, An và nạn nhân Nam quen biết nhau từ trước; thời điểm va chạm nhau, An phát hiện Nam chở vợ mình nên đuổi theo yêu cầu dừng xe nói chuyện. Mục đích là làm rõ tại sao đi chơi với vợ An, không nhằm mục đích nào khác. Vì An không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho Nam (dù pháp luật buộc An phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó) nên lỗi của An là lỗi vô ý do cẩu thả. Hành vi của An đã vi phạm quy tắc bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe người khác chứ không phải quy tắc an toàn giao thông đường bộ. Việc truy tố An về tội vô ý làm chết người là phù hợp...

Chúng tôi sẽ thông tin tiếp khi vụ án có diễn tiến mới.

HOÀNG YẾN