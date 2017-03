Chống đua xe trái phép: Kiểm điểm chưa ăn thua!

Ngày 19-10, Công an phường 2, TP Tân An (Long An) cho biết vừa tổ chức kiểm điểm giáo dục 40 thanh niên có hành vi lạng lách, biểu diễn, đua xe. Qua kiểm điểm, 40 thanh niên này cam kết không tái phạm và chịu sự giám sát tại địa phương. Gần đây, một số nhóm thanh thiếu niên ở phường 2 sử dụng xe Wave đã “độ” như thay bánh nhỏ, đôn dên, móc pô… thách nhau đua tốc độ. Các “yêng hùng” không chỉ làm mất an ninh trật tự mà còn gây ra một số vụ tai nạn thương tâm cho người đi đường. Trước đó, một tay đua đã lao thẳng vào cột điện, chết tại chỗ. A.AN