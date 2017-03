Chống kẹt xe bằng cấm xe cá nhân?

Như tin đã đưa, Bộ Giao thông vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Một trong các biện pháp chống ùn tắc giao thông cho TP.HCM và Hà Nội mà dự thảo đưa ra là “cấm xe máy và ô tô lưu thông trên một số tuyến đường trung tâm vào các giờ nhất định phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực”.

Không phải muốn cấm là cấm

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP.HCM đã nghiên cứu nhiều biện pháp để hạn chế xe ra vào khu vực trung tâm TP. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất thu phí xe cá nhân đi vào khu vực trung tâm và cho xe cá nhân lưu thông theo các ngày chẵn - lẻ tương ứng với biển số xe… Tuy nhiên, việc thu phí đến nay vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, còn giải pháp lưu thông chẵn - lẻ đã bị phản bác mạnh do thiếu khả thi và vướng luật.

Trong bối cảnh như vậy, giải pháp mà dự thảo đưa ra được nhiều chuyên gia cho rằng còn mang tính chắp vá, chưa giải quyết tận gốc vấn đề. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban Chuyên trách - Ban An toàn giao thông TP, cho rằng muốn chống kẹt xe cho khu vực nào thì phải xem xét từng nguyên nhân cụ thể. Nếu kẹt xe do đường ngập mỗi khi có mưa, triều cường thì chúng ta phải chống ngập mới hết kẹt xe. Kẹt do xung đột luồng, tuyến thì phải tổ chức lại giao thông, bố trí lực lượng chức năng có mặt thường xuyên để phân luồng khi có dấu hiệu ùn ứ…

“Phải tìm hiểu cặn kẽ từng nguyên nhân cụ thể để có giải pháp chống kẹt xe ngắn hạn hay dài hạn phù hợp. Nói chung, để cấm xe trên một số tuyến đường cần phải có sự nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng chứ không thể muốn cấm là cấm” - ông Tường nói.

Ùn tắc giao thông trên cầu Nguyễn Văn Cừ trong giờ cao điểm. Ảnh: HTD

Ông Phan Phùng Sanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP, lại cho rằng để chống ùn tắc giao thông thì biện pháp tiên quyết là phải kéo giảm lượng xe cá nhân. Muốn thực hiện tốt điều này, chúng ta phải trả lời được câu hỏi: Người dân sẽ sử dụng phương tiện gì để thay thế?

“Giao thông công cộng phải là lựa chọn tối ưu nhất trong một đô thị dù nó có bất tiện hơn so với phương tiện cá nhân. Nhưng hiện nay hệ thống xe buýt của TP hoạt động chưa tốt, tàu điện ngầm, đường trên cao vẫn còn trên giấy thì cấm xe cá nhân chưa phải là giải pháp hay nhất” - ông Sanh nói.

Kẹt xe đang chuyển dịch ra ngoại thành

Nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, những năm gần đây các cơ quan chức năng TP đã đưa ra nhiều giải pháp kỹ thuật như mở rộng làn đường, mở thêm nhiều lối rẽ phải tại các giao lộ, phân luồng lại những điểm giao cắt, xung đột... Nhờ các biện pháp này (cùng với việc các công trình đào đường đã dần hoàn thành), tình trạng kẹt xe tại khu vực trung tâm TP được kéo giảm.

652 xe/1.000 dân là số lượng xe máy trên đầu người tại TP.HCM. Tỉ lệ này cao gấp 1,86 lần TP Đài Bắc (Đài Loan, 350 xe/1.000 dân), cao hơn Bangkok (Thái Lan) 2,46 lần (265 xe/1.000 người dân). (Theo thống kê của PGS-TS Phạm Xuân Mai)

Tuy nhiên, nghịch lý là số vụ ùn tắc giao thông tại khu vực ngoại thành lại tăng lên đáng kể. Theo Sở Giao thông vận tải TP, trong sáu tháng đầu năm toàn TP xảy ra 30 vụ ùn tắc giao thông (tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2010) và hầu hết đều xảy ra ở khu vực ngoại thành. Nguyên nhân chính là do lượng xe cá nhân tăng đột biến, các “lô cốt” đang dần dịch chuyển ra ngoại thành, đồng thời một số vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm.

Như vậy, thực tế cho thấy vấn đề gây đau đầu cho các nhà quản lý giao thông TP hiện nay là chống ùn tắc giao thông ở khu vực cửa ngõ. Tuy nhiên, điều này lại chưa được dự thảo đề cập. Theo một chuyên gia (đề nghị không nêu tên), chủ trương hạn chế xe cá nhân lưu thông vào trung tâm TP để chống kẹt xe là đúng. Nhưng đó là chuyện lâu dài, còn trước mắt ngành giao thông TP đang có bài toán khó, cần kíp hơn. Đó là kéo giảm số vụ ùn tắc giao thông tại khu vực ngoại thành hay cửa ngõ TP (như khu vực cầu Bình Triệu hiện thường xuyên ùn tắc nhưng chưa có giải pháp căn cơ).

Chỉ giải quyết cục bộ Việc lập chợ đêm, phố đi bộ ở trung tâm TP chỉ giải quyết được vấn đề ở một vài tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Lê Lợi. Trong khi đó, các địa bàn như Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận… thường xuyên bị kẹt xe thì chúng ta giải quyết thế nào? Muốn chống kẹt xe cho TP, chúng ta cần phát triển, tổ chức mạng lưới giao thông công cộng cho tốt để người dân chấp nhận đi bằng phương tiện này. Ông LÊ HIẾU ĐẰNG, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân chủ và pháp luật (thuộc UBTƯ MTTQVN) Cấm được nhưng phải tính toán kỹ Muốn cấm xe cá nhân lưu thông trên một số tuyến đường vào một số giờ nhất định, chúng ta phải đáp ứng được hai điều kiện. Thứ nhất, phải có chỗ giữ xe ngoài khu cấm (điểm giữ xe cố định, phí gửi xe thấp, an toàn…), từ đó người dân có thể đi bộ hoặc dùng phương tiện công cộng đi vào khu vực cấm. Kế đến, phải có các tuyến giao thông công cộng đáp ứng được nhu cầu đi lại trong khu vực cấm với bán kính đến điểm cần đến dưới 500 m (có thể hình thành các tuyến xe điện miễn phí loại nhỏ chở khách trong khu vực cấm). Nếu không đáp ứng được, người dân sẽ tìm nhiều cách “lách” để đi bằng xe cá nhân. PGS-TS PHẠM XUÂN MAI, khoa Kỹ thuật giao thông - ĐH Bách Khoa TP.HCM

VĂN THUẬT