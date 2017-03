Chống kẹt xe kiểu TP.HCM

Ông PHẠM VĂN BÁ, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM: Không lệch giờ tràn lan .Phóng viên:Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP vừa có một tuần khảo sát tình hình thực hiện về trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua một tuần khảo sát, ông thấy có những vấn đề gì đáng quan tâm? + Ông Phạm Văn Bá, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, Trưởng đoàn khảo sát: Vấn đề đặt ra ở đây là tình hình thực tế giao thông ở các cửa ngõ. Cụ thể như cửa ngõ miền Tây (Bình Chánh - PV), một địa bàn rất rộng và các tuyến đường từ TP về miền Tây đều đi qua địa phận này nhưng hiện công an huyện chỉ có một máy đo nồng độ cồn, xe đi tuần tra lại quá cũ. Hay như ở Thủ Đức, cũng là một cửa ngõ lại có 50.000-70.000 công nhân đang sinh sống, làm việc cùng hàng ngàn sinh viên đang học tập thì chúng ta cần có những biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) khác với những quận, huyện khác. . Những biện pháp khác đó cụ thể là gì, thưa ông? + Như ở Bình Chánh, TP cần mạnh dạn đầu tư trang thiết bị kỹ thuật để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nên nhớ Bình Chánh là địa bàn rộng hơn 25.000 ha thì chúng ta cần có con người và phương tiện kỹ thuật đầy đủ mới kiểm soát được tình hình giao thông. Nếu có con người mà không có phương tiện kỹ thuật thì không thể hoàn thành chức trách của mình. Theo tôi, nếu không đầu tư thêm các trang thiết bị, nhân lực, một số nơi như Bình Chánh sẽ khó khăn hoàn thành kế hoạch kéo giảm 10% ba mặt của TNGT như TP đề ra. . Vậy còn chuyện quận 12 kiến nghị lệch giờ làm, giờ học như các quận nội thành thì sao? + Chuyện lệch giờ làm, lệch giờ học thì còn tùy vào thực tế của từng địa phương chứ không phải nơi nào cũng giống nơi nào. Việc bố trí lệch giờ phải xem địa phương đó, khu vực đó có bị ùn tắc khi giờ tan trường, tan sở hay không. Chủ trương của TP là không làm tràn lan mà chỉ làm ở những khu vực, những tuyến đường có nguy cơ xảy ra ùn ứ vì ùn ứ thì dễ dẫn đến kẹt xe. Tương tự là những tuyến đường đen thường xảy ra TNGT thì tập trung lực lượng để tuần tra, ưu tiên vốn để khắc phục hạ tầng. . Theo ông, những giải pháp cần làm ngay để kéo giảm TNGT và ùn tắc giao thông tại TP là những việc gì? + Với những tuyến đường đủ diện tích mặt cắt ngang để lắp dải phân cách làn xe máy với làn ô tô thì kiến nghị đầu tư kinh phí làm ngay. Đây là việc làm mà hiệu quả đã thấy rõ như tuyến quốc lộ 1A. Sau khi lắp dải phân cách đoạn từ ngã tư Thủ Đức về đến vòng xoay An Lạc (Bình Tân), số vụ TNGT đã được kéo giảm 40% so với trước. Kế đến: những tuyến đường vừa có chợ, nhiều trường học, công ty thì cần phân bổ thời gian đến và tan sao cho hợp lý… . Qua đợt khảo sát, ông và các đại biểu sẽ kiến nghị những gì lên TP? + TP nên quy hoạch lại ngành nghề ở một số tuyến đường trọng điểm dễ xảy ra ùn tắc và tai nạn. Cần bố trí lệch giờ học, lệch giờ làm phù hợp với từng khu vực để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân là điều mà chúng ta cần phải tính toán để áp dụng. Các sở, ngành cần phối hợp thông tin trước khi cấp phép xây dựng một cao ốc văn phòng hay một trung tâm thương mại ở trung tâm TP thì việc phòng ngừa ùn tắc giao thông sẽ có hiệu quả hơn. . Xin cảm ơn ông. VĂN THUẬT thực hiện