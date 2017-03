Chồng làm bảo vệ, vợ dẫn trộm tới phá két sắt

Theo N. Quyết NLĐO)

Ngày 26-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi, trú tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thúy Hiền (36 tuổi, trú ở tổ 32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”.Theo cáo trạng, do biết chồng Hiền làm bảo vệ tại trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Sơn và Nguyễn Quang Anh đã rủ Hiền cùng bày mưu tính kế để trộm cắp tài sản.Ngày 24-9-2011, Hiền thông báo cho Sơn và Quang Anh biết nhà trường vừa thu rất nhiều tiền của học sinh để trong két sắt. 14 giờ cùng ngày, Quang Anh cùng Sơn và một người tên Thắng (chưa rõ lai lịch), bắt taxi tới trường THCS Cầu Giấy, mang theo xà cầy và đèn khò để phá két.Lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ trường, chúng đã phá két sắt lấy đi số tiền gần 1 tỉ đồng và một máy tính xách tay. Trộm xong, Thắng chia cho Sơn 40 triệu đồng, Quang Anh hơn 200 triệu đồng. Quang Anh “cắt” lại cho Hiền 40 triệu đồng.1 ngày sau (ngày 25-9), nhà trường làm đơn trình công an về việc mất trộm. Biết khó trốn thoát, ngày 19-11-2011, Hiền đã đến Công an quận Cầu Giấy đầu thú. Đến ngày 20-11-2011, Nguyễn Văn Sơn bị công an bắt giữ.Thấy động, Quang Anh đã nhanh chân bỏ trốn, nhưng đến ngày 17-1-2012, bị bắt trở lại. Tuy nhiên, tới ngày 24-10-2012, Quang Anh bị chết do bệnh lao phổi nên đã đình chỉ điều tra. Với đối tượng Thắng, hiện chưa xác định rõ nhân thân nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để điều tra sau.Trong quá trình điều tra, gia đình Sơn đã nộp hồ sơ bệnh án xác định Sơn có biểu hiện mắc bệnh tâm thần - bệnh “Rối loạn nhân cách thực tổn” nên Sơn bị phạt 8 năm tù giam.Hiền bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 13 năm tù. Ngoài ra, Hiền hiện đang phải thi hành án 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trước đó, nên tổng mức án của bị cáo Hiền là 20 năm 6 tháng tù giam.