Chồng lãnh 24 năm tù, vợ ngất xỉu tại tòa

Hồ Văn Lắm cùng với một số can phạm tại TAND tỉnh An Giang.



Vợ Lắm ngất xỉu sau khi nghe tin chồng nhận mức án 24 năm tù.



Hồ Văn Lắm bị dẫn giải về trại giam.



Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 7-6, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Hồ Văn Lắm (SN 1978, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) 24 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”.Xét thấy Lắm có hoàn cảnh khó khăn khi con còn nhỏ lại bị dị tật bẩm sinh, HĐXX cho bị cáo này miễn đóng án phí 200.000 đồng. Tuy nhiên, ngoài việc chịu án tù 24 năm, Lắm còn phải nộp phạt 20 triệu đồng và số tiền thu lợi bất chính hơn 4,66 tỉ đồng cho cơ quan BHXH. Sau khi nghe tin chồng nhận mức án trên, vợ bị cáo đã ngất xỉu.Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Hồng Mậu (SN 1967), Ngô Phước Trường (SN 1966), nguyên là Giám đốc và Phó Giám đốc BHXH huyện Thoại Sơn, lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.Cùng với tội danh “Đánh bạc”, bị cáo Nguyễn Thành An (SN 1970, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nguyên nhân viên trạm điện Hưng Phú thuộc chi nhánh điện cao thế TP Cần Thơ, lãnh 2 năm tù. Võ Văn Thuận (SN 1968, ngụ huyện Chợ Mới- An Giang), nguyên nhân viên chi nhánh điện cao thế An Giang và Nguyễn Tấn Thẳm (SN 1986, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn), mỗi bị cáo lãnh 1 năm tù.Theo cáo trạng của VKSND tỉnh An Giang, từ năm 2008 đến đầu tháng 12-2010, lợi dụng sự lơi lỏng quản lý của ông Mậu và ông Trường, Lắm viết 170 séc lãnh tiền mặt tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Thoại Sơn với tổng số tiền trên 16,5 tỉ đồng; sau đó, lập phiếu thu giao cho Bùi Thị Thao nhập quỹ tiền mặt tại đơn vị hơn 4 tỉ đồng, số còn lại Lắm dùng để cá độ bóng đá, đánh số đề và tiêu xài cá nhân.Ngoài ra, Lắm còn giả chữ ký chủ tài khoản là ông Mậu lập giấy ủy nhiệm chi để chuyển khoản 15 triệu đồng từ tài khoản tiền gửi thu BHXH của đơn vị sang tài khoản thẻ ATM của Thuận. Lắm lấy lý do trả tiền mua 2 máy vi tính nhưng thực chất là trả tiền thua cá độ bóng đá cho Thuận.Đặc biệt, chỉ trong ngày 8-12-2010, Lắm nhờ Thuận, Thẳm cá độ đến 29 trận bóng đá với tổng số tiền trên 740 triệu đồng. Sau đó, nhờ thắng cá độ bóng đá, trúng số đề, Lắm cùng Thẳm nộp vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và quỹ đơn vị được 7,126 tỉ đồng.Đầu tháng 12-2010, khi bị BHXH tỉnh kiểm tra tài chính, Lắm tiếp tục cá độ bóng đá với mong thắng lớn để hoàn trả khoản tiền chiếm đoạt. Không được như ý muốn, ngày 9-12-2010, Lắm ra cơ quan công an đầu thú và được gia đình nộp khắc phục thay 800 triệu đồng.Theo T.Nốt (NLĐO)