Chống người thi hành công vụ, lãnh 15 tháng tù

Ngày 24-9, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hưng (SN 1969) 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, Nguyễn Hùng (1974) và Nguyễn Đình Dấn (SN 1990) cùng lãnh mức án 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.









Tối ngày 29-4, nhận được tin báo có đối tượng khả nghi trộm cắp tài sản, Công an phường An Khê, quận Thanh Khê cử hai anh Nguyễn Đức Hùng và Nguyễn Quốc mặc quân phục đến hiện trường để kiểm tra.



Khi hai công an đến đoạn thuộc tổ 51, phường An Khê thì Nguyễn Hùng đến chặn xe và dùng lời lẽ xúc phạm. Khi anh Nguyễn Đức Hùng yêu cầu không được xúc phạm lực lượng công an đang làm nhiệm vụ thì Nguyễn Hùng dùng tay đánh anh Đức Hùng.



Sau đó, lực lượng công an yêu cầu Nguyễn Hùng về trụ sở Công an phường làm việc thì Hùng không chấp nhận và tiếp tục có lời lẽ thách đố. Đồng thời, Dấn xông vào xô hai công an ra không cho đưa Nguyễn Hùng về trụ sở.



Công an phường An Khê đã cử thêm lực lượng đến hỗ trợ. Trong lúc anh Nguyễn Đức Hùng khống chế, đưa Nguyễn Hùng về trụ sở thì Hưng (là anh ruột của Nguyễn Hùng) xông vào dùng chân đá vào mặt anh Hùng và đánh trả lực lượng công an.





Anh Nguyễn Đức Hùng được giám định thương tích với tỷ lệ là 12%.